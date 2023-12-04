Все с "нуля"? Вот что нужно сделать, если ребенок пропустил прививку

Каждый ребенок в Украине должен пройти рекомендованную вакцинацию по календарю профилактических прививок. Однако следует знать, как действовать, когда график нарушен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Что делать родителям, если график прививок нарушен

Первое, что важно знать - наверстать прививку нужно как можно скорее. Семейный врач или педиатр поможет составить график и расписать интервалы между прививками.

Родителям не стоит переживать, ведь начинать с "нуля" прививки не нужно. Вы будете продолжать прививки, которые необходимо сделать, учитывая возраст ребенка и состояние здоровья.

Также можно спросить у врача, какие прививки можно сделать вместе. Это абсолютно безопасно для ребенка и убережет его от дополнительных уколов.

К тому же не забудьте спросить врача о прививках, которые не входят в обязательные, но помогут защитить и усилить иммунитет. Например, от ветряной оспы, менингококковой, пневмококковой инфекции и т.д.

Почему стоит вакцинировать ребенка

Так можно может оградить ребенка от осложнений опасных заболеваний, госпитализации и смерти. Прививка экономит время и бюджет семьи, позволяя сократить количество рабочих и учебных дней, потерянных по болезни.

Вакцинация защищает не только вашего ребенка, но и тех детей и взрослых из его окружения, которые из-за реальных медицинских противопоказаний или малых возрастов не могут быть вакцинированы.

Согласно результатам научных исследований у вакцинированных детей реже развиваются хронические аллергические заболевания, а вакцинация грудных детей от ротавируса снижает шансы на развитие у них сахарного диабета 1 типа.

Это также позволяет отдать ребенка в садик или школу в случае переезда за границу в страны, где прививка является обязательным условием для посещения детских учебно-воспитательных учреждений.

Какие прививки следует сделать ребенку, кроме календарных

Ротавирусная инфекция

Младенцев важно прививать от этой инфекции, которая особенно опасна для них. Важно получить первую дозу вакцины до достижения ребенком 15 недель.

Пневмококковая инфекция

Вакцинация от инфекции входит в национальные календари многих стран мира из-за важности защиты от этой инфекции для детей. Пневмококк вызывает большой процент бактериальных осложнений, которых так боятся родители: отитов, пневмоний, менингитов.

Грипп

Дети до 5 лет и дети из групп медицинского риска имеют риск тяжелого течения этого заболевания. Однако даже в случае легкого течения семья теряет время и средства, находясь дома по болезни.

Кроме того, больной ребенок может заразить уязвимых членов семьи - например, дедушек и бабушек или беременную маму. Так что в любом случае следует ежегодно вакцинировать детей от гриппа.

COVID-19

Несмотря на то, что большинство детей переносит эту болезнь довольно легко, она в некоторых случаях может приводить к серьезным осложнениям.

Сейчас в Украине проводится вакцинация детей 12+: получить прививку можно бесплатно в любом пункте прививок от COVID-19 или в поликлинике, где обслуживается ребенок.

Ветряная оспа ("ветрянка")

Несмотря на популярный миф, эта инфекция не является "легкой детской болезнью" и может приводить к тяжелым осложнениям, таким как ветряной энцефалит.

В будущем лица, переболевшие ветряной оспой, имеют высокие шансы заболеть опоясывающим герпесом. Так что если ребенок не болел ветрянкой, его следует вакцинировать от этой инфекции.

Гепатит A

Это заболевание печени вирусного происхождения может иметь как легкое, так и тяжелое течение, при наличии вакцины и финансовой возможности вы можете защитить ребенка от этой инфекции. Проводить прививку можно с 12 месяцев жизни.