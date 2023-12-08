Украинцам напомнили важные правила безопасности перед праздниками: нужно знать и детям, и взрослым

Когда праздничный период близится, украинцам традиционно напоминают правила пожарной безопасности. Даже простое знание базовых принципов поможет избежать возгораний и других нежелательных последствий.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram -канале КГГА делится важными правилами безопасности.

Правила пожарной безопасности во время украшения елки

Устанавливайте елку вдали от радиаторов, каминов и других обогревательных приборов. Безопасное расстояние - не менее одного метра.

Не устанавливайте елку в коридорах и холлах, поскольку это эвакуационные пути.

Выбирайте елочные украшения из огнестойких материалов. Не украшайте елку элементами из легковоспламеняющихся материалов - дерева, ваты, бумаги, марли или целлулоидных игрушек.

Гирлянды должны быть промышленного производства, чтобы не произошло короткого замыкания и пожара. Надежно закрепите их.

Избегайте перегрузки розеток, отдавайте предпочтение LED-лампочкам.

При обнаружении неисправности иллюминации срочно отключите гирлянду.

Не прикасайтесь к розетке, если вилка гирлянды начала плавиться. Выключите электричество через щиток, только начинайте действовать.

Выключайте гирлянды на ночь, не оставляйте подсвеченную елку без присмотра.

Избегайте использования свечек на елке, убирайте сухие ветки. Возле елки не зажигайте бенгальские огни и не используйте пиротехнические средства.

Помните главное правило: в случае возгорания или возникновения пожара нужно немедленно звонить по телефону 101.