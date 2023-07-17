Украинцам могут "заморозить" пенсии и соцвыплаты: кого это коснется

Что известно об Ощадбанке и выплатах

Дело в том, что по окончании COVID-пандемии в Украине с 1 сентября данный банк возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей соцпомощи среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В случае ее непрохождения выплата средств будет остановлена.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №637 от 05.11.2014 пенсионерам - внутренне перемещенным лицам, имеющим электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), и получателям социальной (адресной) помощи - внутренне перемещенным лицам необходимо проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка каждые шесть месяцев.

До получения ЭПП пенсионеры - внутренне перемещенные лица должны проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка каждые три месяца.

Как пройти физическую идентификацию

Вам нужно лично обратиться в любое отделение Ощадбанка. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карточку или основное ЭПУ (электронное пенсионное удостоверение)

Предъявите работнику Ощадбанка одновременно основную платежную карту или основное ЭПП и паспорт или другой документ, удостоверяющий личность

следует провести обналичивание или просмотр остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. выполнение операции, предусматривающей введение лицом PIN-кода)

При отсутствии прохождения физической идентификации получателями пенсий или социальных выплат из внутренне перемещенных лиц Ощадбанк будет останавливать расходные операции по карточному счету.

После прохождения внутри перемещенного лица физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком не позднее следующего календарного дня.