Украинцам могут "заморозить" пенсии и соцвыплаты: кого это коснется

Некоторые украинцы, получающие пенсии и соцвыплаты на карты Ощадбанка, могут перестать получать финансовые средства.
Об этом сообщается на сайте Ощадбанка.
Дело в том, что по окончании COVID-пандемии в Украине с 1 сентября данный банк возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей соцпомощи среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В случае ее непрохождения выплата средств будет остановлена.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №637 от 05.11.2014 пенсионерам - внутренне перемещенным лицам, имеющим электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), и получателям социальной (адресной) помощи - внутренне перемещенным лицам необходимо проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка каждые шесть месяцев.
До получения ЭПП пенсионеры - внутренне перемещенные лица должны проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка каждые три месяца.
Предъявите работнику Ощадбанка одновременно основную платежную карту или основное ЭПП и паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
При отсутствии прохождения физической идентификации получателями пенсий или социальных выплат из внутренне перемещенных лиц Ощадбанк будет останавливать расходные операции по карточному счету.
После прохождения внутри перемещенного лица физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком не позднее следующего календарного дня.
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