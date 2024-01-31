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Украинцам хотят присылать электронные повестки: как это будет работать

Как будут присылать электронные повестки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мобилизация в Украине продолжается. В новом законопроекте, который подали на рассмотрение в Раду, предлагают присылать повестки через электронный кабинет.

Как это будет происходить, если Законопроект примут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на текст документа.

Как будут работать электронные повестки

В новом проекте закона о мобилизации в Украине будут посылать повестки о вызове в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в электронный кабинет призывника. Более того, повестка будет считаться врученной, даже если гражданин ее не видел.

В обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации будет входить регистрация электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

Военнообязанные в течение 60 дней со дня начала проведения мобилизации должны уточнить свои учетные данные через Центры предоставления административных услуг, электронный кабинет или ТЦК.

В документе сказано, что повестка может быть отправлена через электронный кабинет, днем ее вручения сочтут тот, когда ТЦК получила уведомление о ее доставке. Если повестку послали позже 17:00, она будет считаться врученной на следующий рабочий день.

Гражданин имеет право предупредить о неприбытии в течение трех дней, но только по уважительным причинам, которым считаются:

  • Событие стихийного характера, болезнь, действия России или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок;
  • смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (супруга).

Законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января Кабинет министров Украины повторно внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Документ предлагает изменить порядок ее проведения.

В частности, в законопроекте содержатся нормы по снижению призывного возраста до 25 лет, ограничения для уклоняющихся и не только.

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