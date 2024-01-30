В Украине хотят разрешить добровольную мобилизацию осужденных, но не всех

Кабмин в новом законопроекте о мобилизации предложил парламенту разрешить осужденным добровольно идти в армию. Но это будет касаться не всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст соответствующего законопроекта .

Так, документ предлагает, что на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период могут быть призваны по желанию осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием.

Однако, как говорится в тексте законопроекта, это не будет касаться осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями:

402 - неповиновение;

403 - неисполнение приказа;

404 - сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;

405 - угроза или насилие в отношении начальника;

406 - нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;

408 - дезертирство;

409 - уклонение от военной службы путем самоувечья или иным способом;

410 - похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения;

411 - умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;

426 - бездействие военной власти;

426-1 - превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий;

427 - сдача или оставление врагу средств ведения войны;

428 - оставление гибнущего военного корабля;

429 - самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием;

430 - добровольная сдача в плен;

431 - преступные действия военнослужащего, находящегося в плену;

432 - мародерство;

433 - насилие над населением в районе военных действий;

437 - планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;

438 - нарушение законов и обычаев войны;

439 - применение оружия массового уничтожения;

440 - разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка оружия массового уничтожения;

441 - экоцид;

442 - геноцид.

Сейчас же осужденные не могут мобилизоваться в армию, даже по собственному желанию. Как объясняли ранее в Министерстве юстиции, такие граждане сегодня получают отказ в ТЦК, потому в правительстве решили изменить законодательство.