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Главная » Бизнес » Энергетика

В части Киева пропал свет

13:02 22.06.2026 Пн
1 мин
В ДТЭК назвали сроки ремонта
aimg Елена Чупровская
В части Киева пропал свет Фото: ДТЭК сообщает об аварии в двух районах (Getty Images)
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В некоторых микрорайонах Киева отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В настоящее время без электроснабжения остаются жители Днепровского и Дарницкого районов столицы.

Причиной стала авария в электросети.

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Энергетики ДТЭК уже приступили к восстановительным работам. Сколько потребителей сейчас остаются без света, энергетики не сообщают.

"Электроснабжение должно возобновиться в домах до 16:00", - говорится в сообщении.

Напомним, проблемы в украинской энергетике не ограничиваются авариями. Как сообщало РБК-Украина, в "Укрэнерго" раскрыли масштабную схему хищения - убытки составили почти полмиллиарда гривен, а фигурантами дела стали бывшие руководители компании.

Между тем энергетики предупреждали, что жаркое лето может создать дополнительную нагрузку на энергосистему.

В эксклюзивном интервью РБК-Украина бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в случае затяжной жары с температурой выше +35 °C отключений электричества избежать не удастся. Импорт из Европы физически не покрывает дефицит генерации.

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