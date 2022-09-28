Украинцев просят не собирать средства на лечение бойцов: от государства все обеспечено
В Украине на лечение, реабилитацию и восстановление военных ВСУ, получивших ранения и травмы, государство выделяет средства, и инициативы граждан о сборах дополнительно проводить нет необходимости.
Об этом 28 сентября заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на брифинге в Media Center Ukraine - Ukrinform.
Омбудсмен рассказал, что в первую очередь лечение в больницах и последующая реабилитация "будет происходить от государства".
Также Лубинец отметил, что к ним поступает большое количество предложений относительно реабилитации, протезирования, помощи как внутри нашей страны, так и за рубежом.
Он добавил, что государство выделяет средства и в случае долгосрочного лечения или реабилитации бойца за границей.
Чиновник заверил, что у них есть все наработанные механизмы, как это сделать, и есть необходимые средства.
"Мы относимся положительно к инициативам по сбору средств на реабилитацию того или иного бойца, но могу сказать, что от государства все это обеспечено", - сказал Лубинец.
Омбудсмен призывает не проводить денежные сборы, а также в первую очередь получить официальную информацию, действительно ли это нужно делать в том или ином случае.
Видео: омбудсмен высказался о лечении и реабилитации бойцов ВСУ и призвал украинцев не собирать на это дополнительно средства
Напомним, ранее украинцы живо откликнулись на сбор средств на лечение Михаила "Пианиста" Дианова, защитника Мариуполя, вернувшегося из российского плена с тяжелой травмой. И в тот же день через несколько часов было собрано несколько миллионов гривен.