Украинцев просят срочно помочь военным на фронте: есть много потребностей

Каждый день украинские военные защищают Украину на фронте от российских оккупантов.

По словам Юсуповой, сейчас очень много военных, которые погибли или получивших ранения на фронте.

Волонтер говорит, что почти каждый день отправляет помощь нашим бойцам, но есть еще очень много потребностей.

Что нужно

Квадрокоптеры Mavic 3 - 114 тысяч гривен;

2 тепловизора - цена 131 тысяча гривен;

Прицелы - стоимость одного около 26 тысяч гривен;

Также очень нужно лекарство, обезболивающее;

Одежда и обувь для раненых;

Украинские также военные нуждаются в автомобилях, которые помогут спасти им жизнь на фронте.

"С понедельника выкупила: моноочки ночного видения - 161 тысяч гривен, автомобиль Kia Sorento - 3900 тысяч долларов, два тепловизора - 131 331, еще один тепловизор - 58, лекарства - 10 тысяч и флисовые кофты -10 113 тысяч гривен", - говорит.

Реквизиты для помощи:

PayPal: pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 ПриватБанк, Наталия Юсупова

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

Номер карты Банки Монобанк 5375 4112 0025 4253 или по ссылке.

Украинцев просят помочь военным на фронте (facebook.com/nataliiayusupovа)