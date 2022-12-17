Украинцев просят срочно помочь военным на фронте: есть много потребностей

Украинским защитникам в Бахмуте Донецкой области необходимы дроны, прицелы и медикаменты. Потому объявлен срочный сбор и украинцев просят приобщаться к помощи бойцам ВСУ.
Каждый день украинские военные защищают Украину на фронте от российских оккупантов.
По словам Юсуповой, сейчас очень много военных, которые погибли или получивших ранения на фронте.
Волонтер говорит, что почти каждый день отправляет помощь нашим бойцам, но есть еще очень много потребностей.
Украинские также военные нуждаются в автомобилях, которые помогут спасти им жизнь на фронте.
"С понедельника выкупила: моноочки ночного видения - 161 тысяч гривен, автомобиль Kia Sorento - 3900 тысяч долларов, два тепловизора - 131 331, еще один тепловизор - 58, лекарства - 10 тысяч и флисовые кофты -10 113 тысяч гривен", - говорит.
Ранее мы сообщали, какое оружие получила Украина от международных партнеров.
Также мы писали, что в Львовской области дети организовали собственный штаб для помощи ВСУ.