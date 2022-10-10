Украинцев просят срочно помочь военным на фронте: что необходимо

Отмечается, что на передовой продолжаются постоянные вражеские обстрелы. Поэтому украинским воинам необходимо помочь с обеспечением, что скорее приблизить победу Украины.

Волонтер просит помочь в сборе средств на ружье-антидрон. Оно очень эффективне против дронов оккупантов.

Для того, чтобы приобрести ружье-антидрон "ANTIDRON KVSG-6" 80W до 3000 м, необходимо собрать 354 тыс. К тому нужен квадрокоптер Mavic 3 комбо. Его цена достигает 14 500 грн

"Также есть еще потребности, которые нельзя озвучить, но поверьте многие оккупанты будут уничтожены. Сегодня россияне атаковали многие наши города, но украинцев не испугать. После взрывов уже отправлены посылки на фронт. Дроны, тепловизоры, спальники, тактические рюкзаки и прочее", - говорится в сообщении.

Также в госпитали уже волонтер отправила обезболивающее лекарство и одежду для раненых украинских военных.

Реквизиты для помощи:

PayPal: pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 ПриватБанк, Наталия Юсупова

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

IBAN UA753220010000026204306753142.

Волонтер просит помочь собрать деньги (facebook.com/nataliiayusupova)