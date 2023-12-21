Врач рассказала, поздно ли сейчас вакцинироваться от гриппа
Грипп в Украине сейчас в разгаре. От вируса предусмотрена серия вакцин. Но не поздно ли сейчас прививаться?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram педиатра Дарьи Власенко.
Поздно ли сейчас прививаться от гриппа?
По данным Американской академии педиатрии, 80% заболеваний гриппом у детей приходится на январь, февраль и март. По данным Минздрава по состоянию на декабрь - уже начался эпидсезон. За неделю зарегистрировано 155 539 случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.
Со 2 октября по 10 декабря 2023 года переболело 1,5 млн человек, что на 39,3% больше аналогичного периода сезона 2022-2023 годов. Но это только начало, поэтому у вас есть время получить прививку и выработать иммунитет.
Даже если вы или ребенок уже успели переболеть гриппом – вакцины этого сезона защищают от 4 актуальных штаммов, а значит, вакцинироваться и защититься еще от 3 типов есть смысл.
Ведь заболевание одним штаммом гриппа не дает иммунитета от других циркулирующих в этом году штаммов.
Для формирования иммунитета после прививки требуется около 2 недель
Лечение гриппа стоит значительно дороже стоимости вакцинации, а осложнения могут быть серьезными и даже летальными.
Младенцы и дети до 4 лет грипп переносят тяжело.
Младенцы в возрасте до 6 мес имеют высокий уровень госпитализации и смертности от осложнений гриппа, ведь они еще малы, чтобы начать вакцинацию.
Чтобы защитить детей до 6 месяцев, вакцинация против гриппа рекомендована ежегодно всем членам семьи.
Возможно, ваш маленький ребенок не контактировал с вирусами гриппа. Поскольку последние 2 сезона гриппа были легкими, некоторые дети могут не обладать иммунитетом к гриппу.
Что нужно знать
- Вирус гриппа достаточно распространен
- Большинство людей, заболевших гриппом, болеют по меньшей мере неделю (и это тоже может нарушить ваши планы на праздники)
- Некоторые люди болеют гораздо тяжелее, и даже здоровые маленькие дети могут болеть с осложнениями
- Пневмония, бронхит, инфекции пазух и уши – осложнение гриппа. Грипп также может обострить ваши хронические заболевания
Симптомы гриппа:
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Лихорадка
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Кашель
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Боль в горле
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Насморк или заложенный нос
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Боль в мышцах
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Головная боль
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Озноб
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Усталость
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Иногда рвота и диарея
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