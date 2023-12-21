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Врач рассказала, поздно ли сейчас вакцинироваться от гриппа

Четверг 21 декабря 2023 09:43
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Врач рассказала, поздно ли сейчас вакцинироваться от гриппа Фото: Грипп в Украине в разгаре (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Даша Власенко

Грипп в Украине сейчас в разгаре. От вируса предусмотрена серия вакцин. Но не поздно ли сейчас прививаться?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram педиатра Дарьи Власенко.

Поздно ли сейчас прививаться от гриппа?

По данным Американской академии педиатрии, 80% заболеваний гриппом у детей приходится на январь, февраль и март. По данным Минздрава по состоянию на декабрь - уже начался эпидсезон. За неделю зарегистрировано 155 539 случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.

Со 2 октября по 10 декабря 2023 года переболело 1,5 млн человек, что на 39,3% больше аналогичного периода сезона 2022-2023 годов. Но это только начало, поэтому у вас есть время получить прививку и выработать иммунитет.

Даже если вы или ребенок уже успели переболеть гриппом – вакцины этого сезона защищают от 4 актуальных штаммов, а значит, вакцинироваться и защититься еще от 3 типов есть смысл.

Ведь заболевание одним штаммом гриппа не дает иммунитета от других циркулирующих в этом году штаммов.

Для формирования иммунитета после прививки требуется около 2 недель

Лечение гриппа стоит значительно дороже стоимости вакцинации, а осложнения могут быть серьезными и даже летальными.

Младенцы и дети до 4 лет грипп переносят тяжело.

Младенцы в возрасте до 6 мес имеют высокий уровень госпитализации и смертности от осложнений гриппа, ведь они еще малы, чтобы начать вакцинацию.

Чтобы защитить детей до 6 месяцев, вакцинация против гриппа рекомендована ежегодно всем членам семьи.

Возможно, ваш маленький ребенок не контактировал с вирусами гриппа. Поскольку последние 2 сезона гриппа были легкими, некоторые дети могут не обладать иммунитетом к гриппу.

Что нужно знать

  • Вирус гриппа достаточно распространен
  • Большинство людей, заболевших гриппом, болеют по меньшей мере неделю (и это тоже может нарушить ваши планы на праздники)
  • Некоторые люди болеют гораздо тяжелее, и даже здоровые маленькие дети могут болеть с осложнениями
  • Пневмония, бронхит, инфекции пазух и уши – осложнение гриппа. Грипп также может обострить ваши хронические заболевания

Симптомы гриппа:

  • Лихорадка

  • Кашель

  • Боль в горле

  • Насморк или заложенный нос

  • Боль в мышцах

  • Головная боль

  • Озноб

  • Усталость

  • Иногда рвота и диарея

Как мы ранее писали, украинцам рассказали, как можно надежно защититься от ОРВИ, гриппа и коронавируса.

Кстати, инфекционист Голубовская рассказала, чем сейчас коварен коронавирус.

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