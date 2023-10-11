Украинцев предупредили о новом "разводе" с выплатой 6600 грн: как работает схема

Как работает мошенническая схема

"В социальных сетях активно распространяется информация об одноразовых выплатах украинцам в размере 6 600 гривен. Для большего правдоподобия и убедительности, злоумышленники ссылаются на якобы принятый Верховной Радой Украины закон №2708-267 "О выплате денежной помощи всем гражданам Украины". На самом деле такого закона не существует", - объясняют в центре.

Они добавляют, что есть Закон №2708 "О труде". Злоумышленники намеренно использовали схожие цифры в своем сообщении, чтобы ввести людей в заблуждение.

"Кроме этого, перейдя по ссылке из этого сообщения, человек либо попадает в сомнительный Telegram-канал, либо предоставляет неизвестным лицам данные банковской карты, с которой мошенники снимают деньги", - говорят эксперты.

В Национальной полиции призывают не переходить по подозрительным ссылкам. А если ее обнаружили, нужно оставить жалобу и заблокировать страницу, с которой распространяются мошеннические сообщения. Правоохранители напомнили также, что нельзя никому не передавать данные о своих банковских картах и счетах.

Как уберечься от кибермошенников

"Карта должна быть привязана к номеру, предоставленному мобильным оператором по контракту, то есть к паспорту. Предоплаченные номера могут быть заменены мошенниками на дубликаты, но сегодня это сделать крайне трудно из-за принятого закона, для перевыпуска карты нужно обязательно предоставлять паспорт", - объясняет Руслан Болгов в своем канале Telegram.

Также можно задать запрет на перевыпуск карты. Для этого необходимо позвонить оператору вашего банка и заказать такую услугу.

Как не попасть на крючок к мошенникам:

на смартфоне должен быть пароль, который никому нельзя сообщать

установите на карту суточный лимит или хотя бы ограничение на каждую транзакцию

подключите к карте услугу оповещения обо всех транзакциях

заблокируйте расчеты в интернете с помощью карты и/или установите лимиты

для расчетов в интернете желательно использовать карты без привязки к кредитным линиям, можно сделать виртуальную карту

установите запрет на выдачу любых кредитов и увеличение лимитов

включите уведомление в "Дії" обо всех запросах о вас относительно вашей кредитной истории или чаще проверяйте смс на вашем финномере

установите двухэтапную аутентификацию на почту. Ибо если мошенники получат доступ к ней, то по кнопке "забыл пароль" смогут получить доступ к вашим страницам и к банкингу.

ни в коем случае не переходите по ссылкам из неизвестных номеров

заходите в банкинг только через сохраненную ссылку, которой постоянно используетесь, ведь на почту может прийти фишинговая ссылка

Что делать, если стали жертвой мошенников

Если с вашей банковской карточки сняли средства мошенники, нужно обращаться в киберполицию. Это можно сделать, отправив заявление по электронному адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Или же можно позвонить по телефону - 0 800 50 51 70 (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00).

Также можно заполнить форму обратной связи на сайте киберполиции по этой ссылке. В форме следует выбрать "Отправить", потом указать все необходимые данные.

Форма электронных обращений (скриншот)