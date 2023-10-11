Украинцев предупредили о новом "разводе" с выплатой 6600 грн: как работает схема

Украинцев призывали быть особенно осторожными с сообщениями о соцвыплатах, которые распространяют через социальные сети и ни в коем случае не переходить по ссылкам, поступающим из неизвестных номеров или аакаунтов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в Facebook.
"В социальных сетях активно распространяется информация об одноразовых выплатах украинцам в размере 6 600 гривен. Для большего правдоподобия и убедительности, злоумышленники ссылаются на якобы принятый Верховной Радой Украины закон №2708-267 "О выплате денежной помощи всем гражданам Украины". На самом деле такого закона не существует", - объясняют в центре.
Они добавляют, что есть Закон №2708 "О труде". Злоумышленники намеренно использовали схожие цифры в своем сообщении, чтобы ввести людей в заблуждение.
"Кроме этого, перейдя по ссылке из этого сообщения, человек либо попадает в сомнительный Telegram-канал, либо предоставляет неизвестным лицам данные банковской карты, с которой мошенники снимают деньги", - говорят эксперты.
В Национальной полиции призывают не переходить по подозрительным ссылкам. А если ее обнаружили, нужно оставить жалобу и заблокировать страницу, с которой распространяются мошеннические сообщения. Правоохранители напомнили также, что нельзя никому не передавать данные о своих банковских картах и счетах.
"Карта должна быть привязана к номеру, предоставленному мобильным оператором по контракту, то есть к паспорту. Предоплаченные номера могут быть заменены мошенниками на дубликаты, но сегодня это сделать крайне трудно из-за принятого закона, для перевыпуска карты нужно обязательно предоставлять паспорт", - объясняет Руслан Болгов в своем канале Telegram.
Также можно задать запрет на перевыпуск карты. Для этого необходимо позвонить оператору вашего банка и заказать такую услугу.
Как не попасть на крючок к мошенникам:
Если с вашей банковской карточки сняли средства мошенники, нужно обращаться в киберполицию. Это можно сделать, отправив заявление по электронному адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Или же можно позвонить по телефону - 0 800 50 51 70 (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00).
Также можно заполнить форму обратной связи на сайте киберполиции по этой ссылке. В форме следует выбрать "Отправить", потом указать все необходимые данные.
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