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Что делать, если у ребенка обнаружили кишечную инфекцию: советы врача

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Пятница 30 июня 2023 20:22
Что делать, если у ребенка обнаружили кишечную инфекцию: советы врача Что делать, если у ребенка обнаружили кишечную инфекцию (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль
Эксперт: Игорь Мельник

В летний период традиционно фиксируется повышение заболеваемости кишечными инфекциями. И еще хуже, когда подобное обнаруживают у ребенка. Поэтому следует знать, что нужно делать в такой ситуации.

О том, что делать, если у ребенка есть кишечная инфекция, рассказал педиатр Игорь Мельник в своем Instagram.

Давайте ребенку много жидкости

Отпаивать ребенка нужно часто и понемногу, чтобы избежать перегрузки желудка. Используйте электролитные растворы как оральные реогидратанты, чтобы установить электролитный баланс в организме ребенка. Также ему можно давать воду и чай.

Соблюдайте диету

В период заболевания питание малыша должно быть мелким и легкоусвояемым. Рекомендуется исключить молочные продукты, жирную, пряную, острую, жареную пищу, выпечку и сладости. Также не стоит употреблять сырые фрукты и овощи с жесткой шкуркой или семенами.

Принимайте необходимые препараты

Пробиотики помогут установить нормальную микрофлору кишечника. Рекомендуется проконсультироваться с врачом для выбора правильного препарата и дозировки.

Противоватное лекарство может быть рекомендовано врачом для уменьшения частоты рвотного рефлекса и улучшения состояния ребенка.

Жаропонижающие препараты: используйте средства, такие как парацетамол или ибупрофен для снижения повышенной температуры у ребенка. Следуйте инструкциям по дозировке, соответствующим возрасту малыша.

Раньше мы писали о том, как уберечься от кишечных инфекций летом.

Также читайте, 7 самых распространенных заболеваний, передаваемых через воду.

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