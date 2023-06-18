Кардиолог рассказала, каким спортом нужно заниматься, чтобы получить здоровое сердце

Пользу регулярных физических нагрузок для человека трудно переоценить. Известно, что умеренные физические нагрузки оказывают положительное влияние на организм. Поэтому следует выбрать правильный вид спорта, чтобы получить здоровое сердце.

Об этом сообщила кардиолог Наталья Иванюк в Instagram .

Кардио

Сюда входят теннис, футбол, плавание, бег и не только. Кардио тренировки расширяют кровеносные сосуды, делают сердечную мышцу более эластичной.

ВОЗ рекомендует уделять такой тренировке не менее 150 минут в неделю. В частности, это может быть 30 минут активной прогулки ежедневно или 3 тренировки по 1 часу. Следует выбрать вариант, который будет соответствовать состоянию здоровья.

Силовые тренировки

Здесь речь идет не только о зале, но и домашних тренировках с гантелями или весом собственного тела. Такие нагрузки уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 70%.

По словам врача, это происходит вследствие увеличения притока крови к активным мышцам. Для поддержания здоровья будет достаточно 3 тренировки в неделю продолжительностью 60 минут.

"Кстати, силовые тренировки + кардио классно усиливают друг друга. Поэтому для максимальной пользы вы можете комбинировать эти виды нагрузок", - говорится в сообщении.

Йога и пилатес

Это отличный вариант для тех, кто не хочет или не может выполнять интенсивные тренировки. Такие занятия также уменьшают риски сердечных заболеваний.

Мышечная нагрузка и работа с дыханием во время их выполнения увеличивают приток кислорода в организм, снижая артериальное давление.

Врач отметила, что перед тем, как начать активно заниматься спортом, лучше пройти "кардио-чекап" и убедиться, что ваше сердце готово к нагрузкам.

К тому же не стоит забывать о ежедневной активности: гулять, подниматься по лестнице вместо лифта и т. д. Все эти занятия так же идут в "копилку" здоровья.

Когда и как обследовать сердце

Электрокардиограмма (ЭКГ) - самое распространенное обследование. Оно помогает выявить нарушение ритма: аритмию, тахикардию и т. д. Обследование рекомендуется проходить 1 раз в год.

Эхокардиография или УЗИ сердца. Это обследование позволяет оценить состояние сосудов, перегородок, клапанов сердца, выявить пороки сердца.

Процедуру желательно делать каждые 5 лет профилактически, а после 40 лет - каждый год.

Холтер ЭКГ - обследование, которое назначает кардиолог, если видит какие-то нарушения ритма сердца на ЭКГ. Делать рекомендуется ежегодно после 45 лет.