Украинцев обманывают при покупке Starlink: как работает схема мошенников

Схема мошенников

Сейчас в некоторых европейских странах, включая Францию и Италию, есть опция купить терминал Starlink за 1 евро и вернуть через месяц. В комплекте есть антенна и маршрутизатор Wi-Fi.

Мошенники придумали коварную схему, на которую попало уже много людей. Преступники покупают терминалы за 1 евро с послеоплатой и перепродают в Украине за десятки тысяч гривен. Через месяц с нового владельца терминала списывается 479 евро.

Отметим, если новый собственник откажется от оплаты 479 евро, то терминал будет заблокирован.

Какая цена Starlink

На фоне российских атак по украинской энергосистеме цены на устройства связи Starlink в Украине выросли почти вдвое.

С 45 тысяч гривен цены выросли до 74 тысяч. Стандартный пакет спутникового интернета для частных лиц составит с 29 декабря 75 долларов в месяц. Раньше цена была 60 долларов.

К тому же, ранее пользователи из Украины могли купить терминал Starlink за 385 долларов.

Добавим, что Starlink это глобальная спутниковая система, предназначенная для доступа к интернету в труднодоступных уголках Земли. Главной идеей есть доступ к высокоскоростному Интернету абсолютно с любого места. Проект реализован компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

Стоимость Starlink в Украине (t.me/viktoriia_refugee)