Украинцев обманывают при покупке Starlink: как работает схема мошенников

Из-за постоянно обстрелов российских военных среди украинцев значительно возросла популярность генераторов и терминалов Starlink. Однако нужно быть осторожными, чтобы не стать жертвами мошенников.
Стало известно о случаях, когда после приобретения терминала Starlink за несколько десятков тысяч гривен с пользователей еще дополнительно списывают сотни евро.
Что стоит знать, чтобы уберечься от мошенников - читайте ниже.
Сейчас в некоторых европейских странах, включая Францию и Италию, есть опция купить терминал Starlink за 1 евро и вернуть через месяц. В комплекте есть антенна и маршрутизатор Wi-Fi.
Мошенники придумали коварную схему, на которую попало уже много людей. Преступники покупают терминалы за 1 евро с послеоплатой и перепродают в Украине за десятки тысяч гривен. Через месяц с нового владельца терминала списывается 479 евро.
Отметим, если новый собственник откажется от оплаты 479 евро, то терминал будет заблокирован.
На фоне российских атак по украинской энергосистеме цены на устройства связи Starlink в Украине выросли почти вдвое.
С 45 тысяч гривен цены выросли до 74 тысяч. Стандартный пакет спутникового интернета для частных лиц составит с 29 декабря 75 долларов в месяц. Раньше цена была 60 долларов.
К тому же, ранее пользователи из Украины могли купить терминал Starlink за 385 долларов.
Добавим, что Starlink это глобальная спутниковая система, предназначенная для доступа к интернету в труднодоступных уголках Земли. Главной идеей есть доступ к высокоскоростному Интернету абсолютно с любого места. Проект реализован компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска.
Ранее мы сообщали, где купить и как подключить Starlink в Украине.
Также мы писали, что Украина хочет купить большую партию Starlink и установить в каждом "Пункте несокрушимости".