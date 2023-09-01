Украинцев в Чехии ждут изменения с 1 сентября: что нужно знать
С 1 сентября украинские беженцы в Чехии будут получать временное жилье по новым правилам. Теперь его можно будет получить только в двух городах страны.
Об этом сообщают в чешском издании Proukrainu.blesk.cz.
Что изменилось
Украинцы в Чехии, которые будут нуждаться во временном жилье, смогут получить его только в Брно и Остраве. Ранее его также предоставляли в Праге, но с 1 сентября этот вид помощи приостановлен из-за перезагруженности приютов.
В KACPU в этих городах - центрах помощи беженцам из Украины - вы можете подать заявление на временную защиту. Кроме того, вам также окажут помощь с получением государственного гуманитарного жилья.
Если вы прибыли в город, а KACPU еще не работают, то можете обратиться за приютом по следующим адресам:
- Brno, Hnevkovského 30/65 (+420 770 132 569)
- Ostrava, Dr. Maleho 1356/17 (+420 771 288 779)
Важно! Если заявление на временную защиту вы подаете в Центральночешском крае, то жилье предоставят только через KACPU в Кладне и Угловой Горе.
Какие еще изменения произошли в Чехии
С 1 июля в Чехии отменили отдельные выплаты для искателей жилья. Теперь вместо них действует полноценная финансовая поддержка.
Она состоит из расходов на жилье и других первоочередных потребностей украинцев. Временное жилье предоставляют на 150 дней. После этого беженцы будут получать прожиточный минимум размером 3 130 крон, то есть 5 200 гривен.
Если владельцы жилья приютили украинцев и живут вместе с ними, они будут получать компенсацию в размере 2 400 крон. Те, кто предоставил жилье переселенцам, но не живет с ними, теперь помощь не получают.
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