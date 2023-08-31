Украинские дети за границей будут учиться по новой программе: что изменили в МОН

Несмотря на возобновление очного обучения в Украине, за ее пределами все еще остается много детей, которые будут учиться в местных школах. Поэтому, чтобы дети оставались в украинском контексте, для них расширили украиноведческий компонент.

Что такое украиноведческий компонент

Фактически это обычная обучающая программа, которая также предусматривает:

перечень предметов и курсов типовых образовательных программ Украины, изучение которых не предусмотрено учебными планами зарубежных учебных заведений

﻿﻿рекомендуемое распределение учебной нагрузки по годам обучения между учебными предметами, обязательными для изучения

дополнительные часы для проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий

Дело в том, что многие украинские дети учатся в местных школах за границей, продолжая получать украинское образование дистанционно. Поэтому обновленная программа является частью плана уменьшения учебной нагрузки.

В целом типичная образовательная программа содержит:

требования к лицам, которые могут получать образование в соответствии с этой программой

рекомендованные формы организации образовательного процесса

описание инструментария оценивания

Какие изменения предполагают

Ранее было предложение зачислять оценки по предметам, которые изучаются и в зарубежных, и в украинских школах, переводя их на 12-балльную или двубалльную шкалу ("засчитано"/"не засчитано").

При этом дети из Украины должны были пройти годовое оценивание по предметам, которые не изучают в зарубежных школах, а именно: украинский язык, литература и история, а также география, гражданское образование и защита Украины.

Теперь новая программа предусматривает модель, по которой ученики за границей смогут составлять годовую оценку только по тем предметам, которые содержат украиноведческий компонент. Более того, украинские дети смогут изучать их дистанционно в специально определенных школах.

По другим предметам, таким как математика, естественные науки и другие, украинская школа будет выставлять оценки в соответствии со справкой из зарубежной школы.

"Мы понимаем, что за границей дети, как правило, обязаны посещать местную школу. Поэтому обучение еще и в украинском заведении может быть сложным из-за двойной нагрузки. Чтобы избежать этого, но сохранить украинским детям связь с родной страной, мы создали образовательную программу, которая предусматривает изучение только украинского компонента - языка, литературы, истории и других предметов, которые не изучают в зарубежных школах", - говорит министр образования и науки Оксен Лисовой.

Следующим шагом станет принятие решения об организации такого обучения. В МОН планируют определить школы с классами дистанционного изучения этих предметов в разных регионах Украины.