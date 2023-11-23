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Украинцы смогут получить справку для ребенка в школу гораздо проще: все детали

Четверг 23 ноября 2023 09:58
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Украинцы смогут получить справку для ребенка в школу гораздо проще: все детали Как получить медицинскую справку ребенку в школу и университет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине родители школьников и студентов неоднократно сталкивались с проблемой получения справки для зачисления ребенка в учебное заведение. Это создавало дискомфорт для пациентов, вынужденных планировать визиты к нескольким врачам и получавших справки разной формы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.

Как теперь можно получить справки

Минздрав принял единый порядок медицинского осмотра для зачисления ребенка в учебное заведение, детское учреждение оздоровления и отдыха.

Теперь все обследования ребенок может пройти у семейного врача.

В частности, обследование врачом "первички" включает

  • сбор анамнеза
  • полное физикальное обследование
  • проверка наличия признаков острой болезни или хронических состояний
  • измерение роста и массы тела
  • исследование остроты зрения, слуха (шепотная речь), осанки и плантографии

Специалисты говорят, что все другие обследования, клинические и лабораторные исследования назначаются по показаниям или требованиям учебного заведения.

Далее на основе проведенных обследований семейный врач формирует общий вывод о состоянии здоровья, дает рекомендации по физической активности и уровню физической нагрузки, рекомендации по дополнительным обследованиям, лечению (при наличии показаний), профилактических прививок и режиму питания ребенка.

Для получения справки ребенок должен получить все прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок.

О каком важном условии нужно знать

Медицинские осмотры для зачисления ребенка в детский сад или школу обязательны. Медосмотры для поступления в другие образовательные учреждения будут проводиться только, если это требуется самим учреждением или условиями поступления.

Важное изменение - отныне по результатам таких медицинских осмотров будут выдавать документы единого образца.

Справка выдается из данных медосмотра ребенка, если нет медицинских противопоказаний к его пребывания в этом учебном заведении.

Ранее мы сообщали, кто и как должен проходить обязательные медосмотры во время войны.

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