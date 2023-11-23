Украинцы смогут получить справку для ребенка в школу гораздо проще: все детали
В Украине родители школьников и студентов неоднократно сталкивались с проблемой получения справки для зачисления ребенка в учебное заведение. Это создавало дискомфорт для пациентов, вынужденных планировать визиты к нескольким врачам и получавших справки разной формы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Украины.
Как теперь можно получить справки
Минздрав принял единый порядок медицинского осмотра для зачисления ребенка в учебное заведение, детское учреждение оздоровления и отдыха.
Теперь все обследования ребенок может пройти у семейного врача.
В частности, обследование врачом "первички" включает
- сбор анамнеза
- полное физикальное обследование
- проверка наличия признаков острой болезни или хронических состояний
- измерение роста и массы тела
- исследование остроты зрения, слуха (шепотная речь), осанки и плантографии
Специалисты говорят, что все другие обследования, клинические и лабораторные исследования назначаются по показаниям или требованиям учебного заведения.
Далее на основе проведенных обследований семейный врач формирует общий вывод о состоянии здоровья, дает рекомендации по физической активности и уровню физической нагрузки, рекомендации по дополнительным обследованиям, лечению (при наличии показаний), профилактических прививок и режиму питания ребенка.
Для получения справки ребенок должен получить все прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок.
О каком важном условии нужно знать
Медицинские осмотры для зачисления ребенка в детский сад или школу обязательны. Медосмотры для поступления в другие образовательные учреждения будут проводиться только, если это требуется самим учреждением или условиями поступления.
Важное изменение - отныне по результатам таких медицинских осмотров будут выдавать документы единого образца.
Справка выдается из данных медосмотра ребенка, если нет медицинских противопоказаний к его пребывания в этом учебном заведении.
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