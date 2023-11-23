Українці зможуть отримати довідку для дитини у школу набагато простіше: усі деталі

В Україні батьки школярів та студентів неодноразово стикалися з проблемою отримання довідки для зарахування дитини до навчального закладу. Це створювало дискомфорт для пацієнтів, які були змушені планувати візити до кількох лікарів та отримували довідки різної форми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я України.

Як тепер можна отримати довідки

МОЗ прийняло єдиний порядок медичного огляду для зарахування дитини до закладу освіти, дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Відтепер всі обстеження дитина може пройти у сімейного лікаря.

Зокрема, обстеження лікарем "первинки" включає

збір анамнезу

повне фізикальне обстеження

перевірка наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів

вимір зросту та маси тіла

дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії

Фахівці кажуть, що усі інші обстеження, клінічні та лабораторні дослідження призначаються за показаннями або за вимогами закладу освіти.

Далі на основі проведених обстежень сімейний лікар формує загальний висновок про стан здоров’я, надає рекомендації щодо фізичної активності та рівня фізичного навантаження, рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування (за наявності показань), профілактичних щеплень та режиму харчування дитини.

Для отримання довідки дитина має отримати усі щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

Про яку важливу умову потрібно знати

Медичні огляди для зарахування дитини до дитячого садка або школи є обов’язковими. Медогляди для вступу в інші освітні заклади будуть проводитись лише, якщо це вимагається самим закладом чи умовами вступу.

Важлива зміна - відтепер за результатами таких медичних оглядів видаватимуть документи єдиного зразка.

Довідка видається на підставі даних медогляду дитини, якщо немає медичних протипоказань для її перебування у цьому навчальному закладі.