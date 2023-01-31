Юные дзюдоисты из пострадавших регионов Украины завоевали 14 золотых медалей в международных соревнованиях на Кипре

Команда юных украинских спортсменов приняла участие в международных соревнованиях по дзюдо Cyprus International Judo Tournament 2023, организованных Christodoulides Judo Academy, в которых 8 стран мира были представлены свыше 700 участниками. В пяти возрастных категориях воспитанники заслуженного тренера Украины Карена Балаяна и Александры Старковой, украинские дзюдоисты Олимпийского колледжа завоевали 30 медалей: 14 из которых золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.

Участие в соревнованиях и пребывание спортсменов на территории острова Кипр стали возможны благодаря проекту Благотворительного фонда «Майбутнє – дітям» Olympic Dreams, при поддержке Минмолодежи и спорта, МИД, Посольства Украины в Республике Кипр, лично господина Посла Руслана Нимчинского и Фонда Kepaky, НОК Украины, Федерации дзюдо Украины, мецената Анатолия Бойко и других партнеров.

"Сегодня, когда из-за военных действий, вызванных агрессией со стороны россии, в нашей стране разрушена значительная часть инфраструктуры, в том числе и спортивной, наши спортсмены вынуждены тренироваться без света, воды и отопления, иногда даже под открытым небом. Поэтому проект Olympic Dreams, в рамках которого группа украинских спортсменов имеет возможность тренироваться в безопасном Кипре и показывать значительные успехи на международном уровне, является примером плодотворного сотрудничества между общественными организациями, государственными органами и меценатами", — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кипр Руслан Нимчинский.

Благодаря всестороннему сотрудничеству команды Фонда с партнерами и меценатами проекта украинские спортсмены будут находиться на Кипре более, чем 1,5 месяца и вернутся на родину в феврале для участия в отборочных чемпионатах Украины среди кадетов и юниоров.

"Мы получили очередные весомые результаты нашего международного проекта спортивных лагерей Olympic Dreams. В спорте нет места для пауз, поэтому главной нашей целью является помощь детям-спортсменам из пострадавших регионов Украины непрерывно продолжать тренировки — для сохранения нового спортивного поколения страны и новых побед Украины на международных аренах", — отметил меценат Анатолий Бойко.

Также напомним, что летом прошлого года более 100 юных спортсменов в рамках проекта Olympic Dreams получили возможность в течение 3 месяцев безопасно тренироваться на территории Греции, благодаря чему Украина получила уже не одну медаль на международных турнирах.

Для справки:

Благотворительный фонд «Майбутнє – дітям» еще до войны занимался детьми, находившимися в интернате при Нижнебыстровской гимназии. С началом полномасштабного вторжения рф в Украину на территории гимназии был создан приют для внутренне перемещенных лиц.

На сегодня команда Фонда поддержала уже более 500 подопечных (дети гимназии, семьи ВПЛ с детьми), количество которых постоянно увеличивается. Всего в 2022 году, кроме убежища, одежды и средств гигиены, Фонд обеспечил около 150 000 порций пищи, а также системно улучшает условия проживания, обучения и досуга подопечных.

С 2022 года Фонд развивает проект международных спортивных лагерей Olimpic Dreams, главной целью которого является поддержка украинских спортсменов, их оздоровление, а также обеспечение их устойчивого тренировочного процесса и получения международного спортивного опыта для будущих побед Украины на мировых аренах.

Отчет за 2022 год на сайте Фонда.

Информация и реквизиты:

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