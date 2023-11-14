Украинцы назвали комфортную сумму для месячного проживания

Сколько денег нужно украинцам для того, чтобы прожить месяц

По официальным данным министерсттва финансов - минимальная заработная плата в Украине составляет 6 тысяч 700 гривен. Это объективно мало, особенно, учитывая постоянный рост цен.

Однако некоторым людям может комфортно жить целый месяц и на такую сумму, зависит от условий, обязанностей и запросов.

Столичный блогер решил узнать у прохожих, на какую сумму им комфортно жить целый месяц и стоит сказать, что ответы были разными.

Украинцы назвали сумму, на которую им комфортно жить месяц (фото: Freepik)

Самая маленькая сумма, которую называли опрошенные люди, составляет 7 тысяч гривен. Но девушка проживает в своем доме в Киеве. При этом зарабатывает 15 тысяч гривен и еще откладывает.

Ответ следующей женщины это - 60 тысяч гривен, но это на всю семью. Женщина имеет собственный бизнес, занимается салоном лазерной эпиляции и имеет хороший, а главное стабильный доход.

Еще один мужчина сказал, что минимум на его семью в месяц нужно 40 тысяч гривен. Но это при условии, что у них есть собственное жилье, за которое не нужно отдавать половину зарплаты.

Молодая девушка ответила, что ей нужно 12 тысяч гривен. Но это только на прогулки и собственные нужды, поскольку она живет с родителями.

В общем, есть большая разница, когда человек тратит деньги на съем жилья, ведь в таком случае половина или даже большая часть суммы уходит ежемесячно на оплату аренды и коммунальных счетов.

Однако нельзя сказать, что тем, у кого есть собственное жилье, но есть семья - легче, потому что расходы также растут с появлением детей.

Но каждый самостоятельно определяет свой комфорт и знает, на какую сумму может рассчитывать ежемесячно.