Украинцы наблюдали необычное полярное сияние: красочные фото странных аврор
В Украине в ночь с 23 на 24 апреля наблюдали в небе необычное явление, похожее на полярное сияние. Хотя цветовая палитра имела разные оттенки, особо насыщенные богатые тона были ярко-розовой гаммы.
Странное сияние сняли жители многих областей, после чего поделились кадрами в сети, а также озвучили всевозможные версии такого явления.
Как выглядели красочные авроры в небе над Украиной - смотрите в материале ниже.
На ярких фото и видео можно наблюдать, как в апрельском небе "расцветают" своеобразные полярные сияния в Киевской, Черниговской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Львовской областях.
Кое-где авроры имеют характерные изумрудные оттенки, однако на большинстве кадрах доминируют именно розовые и красноватые цвета, что весьма необычно для подобных оптических явлений в верхних слоях атмосферы, возникающих под влиянием потоков заряженных частиц, что направляют магнитное поле планеты к полюсам.
Вот такое сияние обагрило небо в Киевской области над Броварами:
Полярное сияние над Броварами (фото: facebook.com/place.kyiv)
В это - тоже из Киевской области, но уже над Чернобыльской зоной отчуждения:
Аврора в Чернобыле (фото: twitter.com/nvAiOL22V3rq6oG)
Необычное сияние авроры в небе над Черниговской областью выглядело так:
Полярное сияние над Черниговской областью (фото: e.llizavettisss2.0 / facebook.com/love.chernihiv)
А такое потрясающее явление видели в звездном небе над Черкасской областью:
Аврора над Черкасской областью (фото: facebook.com/prokop.k)
А это - сияние над ночным Варашем в Ровенской области:
Северное сияние в Ровенской области (фото: facebook.com/VarashCity)
Такие авроры наблюдали жители Волынской области:
Северное сияние над Волынью (фото: facebook.com / Boris Sozanskij / facebook.com/chedetka)
Во Львовской области также наслаждались потрясающим зрелищем полярного сияния:
Видео: автора в небе над Львовской областью (boikokyrylo)
Видели удивительную аврору и жители Хмельницкого:
Северное сияние над Хмельницким (фото: twitter.com/Vasyl_Kaminskiy)
Причина странных явлений
Что вызвало подобные явления, похожие на полярные сияния, в небе над Украиной в ночь на 24 апреля пока точно сказать сложно. Впрочем, предположительно, возникновение аврор может быть связано с сильнейшим геомагнитным штормом, зафиксированным в этот период.
Как информирует Space Weather Live, такая магнитная буря уровня G4 (Kp8) произошла как раз 23 апреля.
Землю накрыла мощная геомагнитная буря индекса G4 (фото: скрин twitter.com/_SpaceWeather_)
Отметим, что магнитные бури такого сильного индекса способны провоцировать ухудшение самочувствие не только у метеозависимых, но и у многих других людей на планете.
Добавим также, что следующая магнитная буря, по предварительным прогнозам, будет нестабильной (продлится несколько дней с "перепадами"), и ожидается после 26 апреля, и она достигнет индекса 5.
Напомним, недавно украинцы наблюдали редкое астрономическое явление - "парад планет" из-за тройного сближения Венеры, молодой Луны и Юпитера.
А также мы писали о том, что в начале февраля над Киевом увидели необычное явление, которое называют "знаком Бога".
А также сообщалось, что после загадочной вспышки 19 апреля в Киеве начали продавать куски "свежего метеорита".