Обеспечат нежностью и теплом: 8 самых ласковых пород кошек
Некоторые породы кошек могут быть ласковыми, нежными и зарядить позитивом на целый день. Такие кошки могут часами сидеть у вас на руках, пока вы их гладите.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие породы считаются самыми ласковыми и почему.
При написании использовались следующие источники: сайт Oprah daily и The spruce pets.
Шотландская вислоухая кошка
Шотландские вислоухие - ласковые и общительные животные, которые не любят, когда их оставляют в одиночестве.
Животное может быть предан своим хозяевам. Эта короткошерстная кошка среднего размера хорошо ладит со всеми и любит следить за вами.
Поэтому если вы ищете маленького друга, который везде будет следовать за вами, то эта порода именно для вас.
Шотландская вислоухая кошка (фото: Freepik)
Регдолл
Кошки этой породы идеально подходят тем, кто ищет ласковое животное, не требующее особого ухода. Они дружелюбны к детям, другим домашним животным, что делает их замечательными компаньонами.
Поразительной особенностью этой большой породы кошек есть красивые голубые глаза. У них уникальный милый и добродушный темперамент.
Регдолл (фото: wikipedia)
Мэйн-кун
Популярной порода стала благодаря своей сверхмягкой шерсти. Несмотря на большие размеры, мейн-кун заслужил репутацию "нежного гиганта", поскольку эта порода пользуется спросом для семейных домашних животных и терапевтических кошек.
Это очень социальная порода, представители которой благосклонно относятся к людям всех возрастов и любят участвовать во всех семейных событиях - будь то отдых на диване или ужин за столом.
Мэйн-кун (фото: Freepik)
Бирман
Бирман известен своими пронзительными голубыми глазами и длинной шерстью. Порода не слишком активна и эта особенность делает их лучшими для объятий.
Бирман (фото: wikipedia)
Сфинкс
Часто сфинксы встречают своих хозяев у дверей. А стоит вам только сесть, этот кот сразу окажется у вас на коленях.
Поскольку у таких кошек нет шерсти, им часто холодно и они нуждаются в источнике тепла.
Сфинкс (фото: Freepik)
Тонкинская
Такая порода появилась в результате скрещивания сиамской и бирманской пород для получения лучших характеристик обеих пород.
Тонкинезы известны своей доброжелательностью и активностью, очень любят нежиться. Также они славятся необыкновенно красивыми глазами цвета морской волны.
Тонкинская (фото: wikipedia)
Корниш-рекс
Благодаря своим большим ушам и утонченному телу корниш-рекс очень оригинальным. Важной особенностью породы является необычная шерсть, она мягкая, как бархат, и идеально подходит для ласки.
Корниш-рекс (фото: Freepik)
Персидская кошка
Порода кошек со спокойным, мягким, ровным характером, более спокойным, чем у короткошерстных пород, их движения размерены и полны достоинства. Их мех нуждается в особом уходе.
По характеру персы довольно ленивые и мышей ловят не очень охотно, но с большой ловкостью могут поймать муху.
Персидская кошка (фото: Freepik)
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