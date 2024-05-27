Какие красные флажки есть в женщинах, на взгляд мужчины (видео)
Красные флаги в отношениях с женщинами также существуют, ведь женское поведение тоже неидеально во многих случаях. Но есть и те, которые не популярны, но весомы.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео dating_andrew.
Какие красные флажки в женщинах, на взгляд мужчины
В нашем обществе принято считать, что плохими в отношениях бывают только мужчины, и у женщин уже есть определенный перечень красных флажков, на которые обращают внимание во время знакомства и начала отношений.
Но такие красные флажки есть еще и у мужчин в отношении женщин, поскольку в отношениях девушки также могут делать очень больно и демонстрировать недопустимое поведение своего партнера.
Первым непопулярным флажком женщин, Андрей назвал то, что они серьезно воспринимают контент.
"Второе - это когда девушка не является самодостаточной и зрелой, то есть она еще не сепарировалась от родителей, она ни разу нигде не работала, она ни разу в жизни еще не жила сама. С такими девушками возможны не партнерские отношения, а просто отношения, где ты будешь играть роль отца", - объясняет эксперт.
Третьим красным флажком, по его словам, является то, когда девушка планирует дружить с другими ребятами. Следует иметь отношения с такой девушкой, с которой у вас схожие взгляды, и когда дружба с противоположным полом не является нормой
Ранее мы рассказывали, какие 9 признаков здоровых отношений.
Также читайте, каковы полезные запреты в отношениях.