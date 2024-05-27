Какие красные флажки есть в женщинах, на взгляд мужчины (видео)

Красные флаги в отношениях с женщинами также существуют, ведь женское поведение тоже неидеально во многих случаях. Но есть и те, которые не популярны, но весомы.

Какие красные флажки в женщинах, на взгляд мужчины

В нашем обществе принято считать, что плохими в отношениях бывают только мужчины, и у женщин уже есть определенный перечень красных флажков, на которые обращают внимание во время знакомства и начала отношений.

Но такие красные флажки есть еще и у мужчин в отношении женщин, поскольку в отношениях девушки также могут делать очень больно и демонстрировать недопустимое поведение своего партнера.

Первым непопулярным флажком женщин, Андрей назвал то, что они серьезно воспринимают контент.

"Второе - это когда девушка не является самодостаточной и зрелой, то есть она еще не сепарировалась от родителей, она ни разу нигде не работала, она ни разу в жизни еще не жила сама. С такими девушками возможны не партнерские отношения, а просто отношения, где ты будешь играть роль отца", - объясняет эксперт.

Третьим красным флажком, по его словам, является то, когда девушка планирует дружить с другими ребятами. Следует иметь отношения с такой девушкой, с которой у вас схожие взгляды, и когда дружба с противоположным полом не является нормой