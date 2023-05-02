Украинцы рискуют потерять квартиры, уехав за границу: юрист предупредил об опасности

В интернете среди различных объявлений мошенники выискивают квартиры, владельцы которых выехали из Украины, выбирают подходящий объект и сдают жилье по договору или без него.
Для этого злоумышленники используют фальшивый паспорт и подписывают с желающими снять квартиру договор аренды.
Далее аферисты подделывают паспорт владельца объекта недвижимости, купить который на черном рынке можно по цене от 200 до 2000 долларов.
После этого мошенники занимаются подделкой правоустанавливающих документов, или же могут получать дубликат.
Затем они устраивают "смотрины" для потенциальных покупателей квартир с просмотрами жилья, завлекая тех заниженной стоимостью объекта недвижимости.
Как не стать жертвой квартирных аферистов - советы юриста
Граждане, которые выехали из своих квартир, например, за границу, могут убедиться, что с жильем все нормально при помощи проверки реестра имущественных прав. Сделать это можно самостоятельно или же обратиться к нотариусу.
Если владельцы жилья планируют покинуть его на длительное время без присмотра, рекомендуется оформление договора займа с родными, близкими или друзьями. В таком случае нотариус наложит ограничение и распоряжение квартирой.
Юристы призывают в срочном порядке внести жилье в реестр имущественных прав, если это до сих пор не сделано.
Важно также работать только с проверенными риелторами.
Рекомендуется узнать об арендаторе побольше: где работает, насколько активна его страница в соцсетях, проверить жизненную историю, есть ли информация о родных. Кроме того, при аренде жилья следует взять у арендатора какие-то документы, чтобы убедиться в их подлинности.
Если владелец квартиры сдает ее в аренду и остается в Украине, юрист советует посещать жилье чаще, чтобы проверять съемщиков, быть внимательными и сохранять бдительность.