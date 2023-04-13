В Киеве квартиранты выселили владельца жилья в лес (видео)

В Киеве мужчину практически выселили из квартиры недобросовестные квартиранты, которым он сдавал жилье, и так арендодатель оказался на улице - точнее в лесу на Лесном массиве. Если бы неравнодушные жители столицы не отреагировали на ситуацию, остается только гадать, сколько бы еще мужчине пришлось проживать в палатке.

Владелец квартиры в Деснянском районе столицы пан Юрий рассказал, что сдавал одну комнату паре, которая платила за проживание в течение 3 месяцев по 2 тысячи гривен, и в эту сумму также входила коммуналка. Затем и вовсе перестала оплачивать жилье.

Мужчина жаловался, что квартиранты, якобы наркозависимые, его били и угрожали. Оказавшись на улице, он признавался, что домой идти боится.

Когда пан Евгений предложил человеку в беде свою помощь с выселением этой пары, мужчина отказался, потому что "в этом вопросе ему уже пообещали помочь через два дня".

"Прошла неделя, был рядом, решил навестить Юрку - узнать как дела. Он все еще жил в палатке, категорически не хотел разговаривать на эту тему. Я ему объяснил что он может остаться без жилья, на что он ответил, что в квартире прописан его ребенок и что у него есть бывшая жена, которая эту ситуацию знает", - говорится в публикации

Тогда Рупасов позвонил бывшей жене мужчины, и "все стало на свое место". Женщина объяснила, что принимать помощь он отказывается, узнав о цене вопроса от тех "благодетелей" - мол, за это он должен им отдать одну комнату в своей квартире.

Столкнувшись с таким условием, мужчина решил, что и пан Евгений станет от него что-то требовать, ведь "чудес не бывает".

В итоге киевлянин все же оставил бедолаге свои контакты и предложил подумать. Через некоторое время пан Юрий согласился принять помощь.

"Я взял своих товарищей и через час был на месте. При встрече Юрий объяснил, что вызвал полицию, всех забрали в райотдел, но впоследствии отпустили.

Юрко пошел в лес, а пара - в его квартиру, потому и не верил, что у нас что-то получится", - рассказывает он о случае.

Пан Евгений со знакомыми приехал в квартиру и пообщался с квартирантами. Те заявили, якобы владелец жилья украл у них деньги и мобильный телефон на сумму 6-7 тысяч гривен, и "поэтому они будут жить бесплатно (так можно жить всю жизнь), хороший обмен - телефон на квартиру".

Эту "байку" неравнодушные киевляне пропустили мимо ушей, и теперь уже пан Юрий вернулся жить в собственную квартиру, где теперь нет посторонних людей.

Кроме того, "бывшему бездомному" пану Юрию привезли продукты, постельное белье и одежду, так как горе-квартиранты забрали у него фирменные вещи.

Таким образом мужчина, столкнувшийся с несколькими попытками "отхватить" у него жилье и чуть не потерявшим надежду на благоприятное решение ситуации, все же доверился отзывчивым людям, предложившим свою поддержку и содействие только ради справедливости.