Продавали несуществующие квартиры: в Киеве задержали преступную группу

Правоохранители задержали преступную группу в Киеве. Мошенники продавали псевдоквартиры, а также подделывали документы для выезда за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, ранее судимая женщина из Киевской области, организовала и возглавила преступную группу, в состав которой привлекла еще пять человек.

По схеме соучастники подыскали две квартиры в Соломенском районе Киева, которые длительное время не использовались владельцами. Мошенники подделали документы на квартиры для последующей продажи этого имущества и завладения денежными средствами граждан.

Чтобы обмануть "клиентов", злоумышленники заранее подыскали помещение и оформили его под офис нотариуса для дальнейшей имитации сделки купли-продажи квартир.

Также между собой распределили роли: нотариуса, помощника нотариуса, владельцев, риелтора.

Также организатор подделывала документы для незаконного пересечения за границу. Изготовила и передала поддельный паспорт гражданина Украины, а также изготовила три поддельных свидетельства о рождении детей, удостоверение отца многодетной семьи.

По результатам проведенных 13 обысков в домах фигурантов, в других помещениях, а также в автомобиле изъяты: флеш карты, компьютерная техника, мобильные телефоны с сим-картами, записные книжки с заметками, деньги, поддельные правоустанавливающие документы на квартиры, печати нотариуса.

Пяти участникам преступной группы по фактам завладения чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины) и двум из них поставлено в известность о подозрении по факту содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (по ч. 3 ст.15, ч. 3 ст.332 УК Украины)

Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.