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Украинцы стали чаще жаловаться на нарушение языкового закона: омбудсмен назвал рекордную статистику

Статистика жалоб на нарушение языков выросла (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В 2023 году украинцы стали чаще жаловаться на нарушение языкового закона, чем в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Единого веб-портала исполнительной власти.

Сколько жалоб поступило к омбудсмену

В 2023 году Уполномоченный по защите государственного языка получил 3 692 обращения о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

За все годы существования института Уполномоченного жалоб пришло на 30% больше, чем в 2022 году - 2 846 единиц.

"Такая статистика свидетельствует как об увеличении количества нарушений языкового закона, так и о критической чувствительности граждан Украины к отстаиванию своих языковых прав", - отметил Уполномоченный Тарас Кремень.

Где зафиксировали больше всего нарушений

Антирекорд показала сфера обслуживания потребителей - 1 822 обращений. В частности, 992 обращения касаются отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов, 615 - нарушений непосредственно во время обслуживания и 215 - отсутствия информации о товарах и услугах на государственном языке.

Сфера информации для общего ознакомления и рекламы заняла второе место по количеству зарегистрированных обращений граждан по поводу нарушения закона - 557 обращений.

В то же время поступило 153 обращения по поводу нарушений законодательства педагогическими и научно-педагогическими работниками заведений дошкольного, общего среднего и высшего образования.

Также зафиксировали 186 обращений относительно нарушений в органах власти, а также 61 - в учреждениях коммунальной и государственной собственности.

В сфере культуры поступило 103 обращения, а в сфере медиа - 174 обращения.

Рейтинг нарушений по областям

Больше всего сообщений граждан касались нарушения законодательства о государственном языке:

  • в городе Киев - 1 345
  • в Харьковской области - 516
  • Одесской области - 486
  • Днепропетровской области - 316
  • Киевской области - 153
  • Запорожской области - 63
  • Львовской области - 59
  • Полтавской области - 54
  • Николаевской области - 53

 

Раньше мы рассказывали о том, что украинцы могут бесплатно учить польский язык.

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мовний законязыковой омбудсмен