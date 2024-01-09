Украинцы стали чаще жаловаться на нарушение языкового закона: омбудсмен назвал рекордную статистику

Сколько жалоб поступило к омбудсмену

В 2023 году Уполномоченный по защите государственного языка получил 3 692 обращения о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

За все годы существования института Уполномоченного жалоб пришло на 30% больше, чем в 2022 году - 2 846 единиц.

"Такая статистика свидетельствует как об увеличении количества нарушений языкового закона, так и о критической чувствительности граждан Украины к отстаиванию своих языковых прав", - отметил Уполномоченный Тарас Кремень.

Где зафиксировали больше всего нарушений

Антирекорд показала сфера обслуживания потребителей - 1 822 обращений. В частности, 992 обращения касаются отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов, 615 - нарушений непосредственно во время обслуживания и 215 - отсутствия информации о товарах и услугах на государственном языке.

Сфера информации для общего ознакомления и рекламы заняла второе место по количеству зарегистрированных обращений граждан по поводу нарушения закона - 557 обращений.

В то же время поступило 153 обращения по поводу нарушений законодательства педагогическими и научно-педагогическими работниками заведений дошкольного, общего среднего и высшего образования.

Также зафиксировали 186 обращений относительно нарушений в органах власти, а также 61 - в учреждениях коммунальной и государственной собственности.

В сфере культуры поступило 103 обращения, а в сфере медиа - 174 обращения.

Рейтинг нарушений по областям

Больше всего сообщений граждан касались нарушения законодательства о государственном языке: