Украинцы могут бесплатно учить польский язык: как это сделать

Украинцы получили бесплатный доступ к изучению польского языка онлайн на популярной платформе. Это сделано с целью помочь нашим находящимся в Польше согражданам адаптироваться в новой для себя стране, а молодому поколению украинцев и поляков лучше понимать друг друга.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз Ассоциации инновационного и цифрового образования, разработавшей систему изучения польского языка Lingva Polska.

Как работает Lingva Polska

Программа обучения состоит из 30 модулей по 5 уроков и включает в себя более 10 тысяч упражнений на каждом уровне (А1 и А2).

Каждый урок имеет свой тематический диалог и 50-70 заданий для усвоения материала.

Обучение проходит на реалистических диалогах (кейсах), озвученных носителями языка. Кроме того, в процесс включен принцип геймификации, благодаря которому учащийся соперничает с собой на скорость и правильность выполнения упражнений.

Программа в целом направлена на развитие речевой интуиции, позволяющей строить предложения так, как это делают носители языка.

Дополнительно в интерфейс системы включена специальная виртуальная клавиатура с буквами польского алфавита, отсутствующих на обычных клавиатурах компьютеров.



Как выглядит сайт для изучения польского языка (скриншоты / Lingva Polska)

За неделю после запуска проекта на портале Lingva Polska уже зарегистрировались более 10 тысяч пользователей. Присоединиться к бесплатному изучению польского языка можно по этой ссылке.

Почему учить польский язык полезно

Создание программы Lingva Polska положительно оценили в Министерстве образования и науки Украины, ведь "Польша является стратегическим партнером Украины и многим украинцам сейчас нужно свободно общаться на польском".

"Мы рады, что у украинцев появляются бесплатные возможности для изучения иностранных языков, ведь это способствует развитию личности и открывает множество новых возможностей. Теперь все украинцы за рубежом и в Украине могут бесплатно изучать польский язык, а учителя и учительницы могут использовать эту программу в школах, чтобы сделать обучение более интересным и полезным", - говорит заместитель главы МОН Андрей Сташков.

Автор методики Lingva Polska, известный психолингвист Виталий Зубков отмечает, что для свободного владения иностранным языком не стоит знать много слов и использовать их согласно правилам, ведь на самом деле "ни один носитель ни одного языка в мире так не делает".

"Благодаря нашей программе пользователь изучает польский язык, который родной и получает уверенность в том, что он может понимать и говорить на польском языке", – добавляет он.

Заметим, что по данным социологического опроса Киевского международного института социологии, только 22% украинцев, имеющих статус беженцев в Польше, выучили польский язык. При этом большинство из них – поверхностно. Только 10% украинцев могут общаться на польском свободно.

Основными барьерами, мешающими овладеть иностранным языком, украинцы определили нехватку времени (38%) и нехватку финансов (33%).

В Украине же, по данным подчиненного Оксену Лисовому ведомству, сейчас польский язык изучают почти 90 тысяч учеников. Это четвертое место среди всех иностранных языков, изучаемых в школах.