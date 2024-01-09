Во Львове таксист отказался везти военного, узнав, что он на костылях: детали скандала

Во Львове таксист сервиса Bolt отказался везти военного и отменил поездку, узнав, что ветеран передвигается на костылях.

О деталях скандала сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ветерана войны Андрея в Facebook.

Детали скандала с таксистом и военным во Львове

По словам военного, 8 января ему пришлось ждать на морозе 20 минут машину, а водитель просто отменил поездку, потому что узнал, что ветеран на костылях.

"Пока на костылях, вынужден частенько пользоваться такси (перевязки, поликлиника и т.д.) во Львове и Киеве. Болт - это эталон хамства, скотства и тотального не желания компании влиять на водителей!! Как вам вариант, когда я водителю сообщил, что на костылях, спрашиваю где он запарковался, потому, что не вижу его, а в ответ: "Там где все таксисты", бросает трубку, хамит, минут 4, что он приехал, но не говорит где он, и отменяет заказ!" – сообщил Андрей о поступке водителя.

"Я ждал на морозе 20 мин на одной ноге посреди снега!! Чтобы тот урод отменил заказ?" - написал ветеран.

Он сообщил, что подал жалобу в Bolt, но там сказали, что результаты рассмотрения еще неизвестны и заблокировали его аккаунт.

"Это такое отношение к ветеранам? Может начать ваших водителей учить вежливости народным методом? 10 крайних поездок, только 1 водитель не хамил. Кстати, все призывного возраста", - написал военнослужащий.

Таксист во Львове отменил военную поездку (Скриншот)

Реакция сети на скандал

Отметим, что украинцы в комментариях начали тегать Bolt, но реакция компания так и не появилась.