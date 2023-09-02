Украинцы получат гуманитарную помощь от фонда: что нужно сделать
В Днепре граждане, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, могут подать заявку и получить гуманитарную помощь.
Как получить помощь - читайте ниже.
Кто может получить помощь
Помощь оказывает благотворительный фонд "О.К. Права людини. Україна" украинцам в Днепре.
Помощь оказывается в виде одежды (мужские костюмы, брюки, пиджаки) и бытовых вещей.
"Пока у нас идет постоянное обновление ассортимента, поэтому не медлите. Особое приглашение тем, кто любит ходить/кому нужно на работе ходить в костюме", - говорится в сообщении.
Получить гуманитарную помощь могут граждане со статусом ВПЛ и многодетные семьи.
Как получить
Получить помощь можно по адресу: город Днепр, проспект Дмитрия Яворницкого, дом 81, офис 6.
График работы благотворительного фонда: с понедельника по пятницу, с 11:00 до 16:00.
При себе обязательно нужно иметь следующие документы:
- паспорт или ID-карта
- справку ВПЛ или удостоверение многодетной семьи
При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь по телефону: +38 (096) 195 27 45.
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