Украинцы получат гуманитарную помощь от фонда: что нужно сделать

В Днепре граждане, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, могут подать заявку и получить гуманитарную помощь.

Как получить помощь - читайте ниже.

Кто может получить помощь

Помощь оказывает благотворительный фонд "О.К. Права людини. Україна" украинцам в Днепре.

Помощь оказывается в виде одежды (мужские костюмы, брюки, пиджаки) и бытовых вещей.

"Пока у нас идет постоянное обновление ассортимента, поэтому не медлите. Особое приглашение тем, кто любит ходить/кому нужно на работе ходить в костюме", - говорится в сообщении.

Получить гуманитарную помощь могут граждане со статусом ВПЛ и многодетные семьи.

Как получить

Получить помощь можно по адресу: город Днепр, проспект Дмитрия Яворницкого, дом 81, офис 6.

График работы благотворительного фонда: с понедельника по пятницу, с 11:00 до 16:00.

При себе обязательно нужно иметь следующие документы:

паспорт или ID-карта

справку ВПЛ или удостоверение многодетной семьи

При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь по телефону: +38 (096) 195 27 45.