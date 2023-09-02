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Украинцы получат гуманитарную помощь от фонда: что нужно сделать

Суббота 02 сентября 2023 17:03
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Украинцы получат гуманитарную помощь от фонда: что нужно сделать Украинцы могут получить помощь от фонда (фото: t_me_UkrzalInfo)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре граждане, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, могут подать заявку и получить гуманитарную помощь.

Как получить помощь - читайте ниже.

Кто может получить помощь

Помощь оказывает благотворительный фонд "О.К. Права людини. Україна" украинцам в Днепре.

Помощь оказывается в виде одежды (мужские костюмы, брюки, пиджаки) и бытовых вещей.

"Пока у нас идет постоянное обновление ассортимента, поэтому не медлите. Особое приглашение тем, кто любит ходить/кому нужно на работе ходить в костюме", - говорится в сообщении.

Получить гуманитарную помощь могут граждане со статусом ВПЛ и многодетные семьи.

Как получить

Получить помощь можно по адресу: город Днепр, проспект Дмитрия Яворницкого, дом 81, офис 6.

График работы благотворительного фонда: с понедельника по пятницу, с 11:00 до 16:00.

При себе обязательно нужно иметь следующие документы:

  • паспорт или ID-карта
  • справку ВПЛ или удостоверение многодетной семьи

При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь по телефону: +38 (096) 195 27 45.

Ранее мы сообщали, что в Германии повысят выплаты украинским беженцам.

Также мы писали, что некоторым переселенцам в Украине отменят выплаты.

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Гуманитарная помощь Благодійна організація