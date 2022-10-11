Число жертв массированных ударов возросло. Обесточены сотни населенных пунктов

В результате массированных ракетных ударов по Украине 10 октября, предварительно, погибли 19 человек, еще 105 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

"Вчера в результате обстрелов произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров, которые силами ГСЧС ликвидированы. Остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях", - рассказали в ГСЧС.

При этом уже удалось возобновть электроснабжение в 3571 населенном пункте.

Кроме того, сотрудники ГСЧС для обеспечения электроснабжения привлекли 22 электростанции, в том числе 15 для здравоохранительных учреждений в нескольких областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры.