Украинцы назвали худший способ для расставания (видео)

Расставаться с партнером могут не все, ведь это достаточно трудный процесс, который мы должны пережить и выйти из отношений адекватно, чтобы было не так больно. Но иногда совершаем ошибки.

Какой способ для расставания является наихудшим, по мнению украинцев

Расходиться с партнером какими бы ни были отношения, всегда тяжело и иногда люди просто не понимают, как правильно это сделать и уходят молча, ничего не объясняют и потом никогда не выходят на связь.

Некоторые люди расходятся со скандалами и остаются врагами на всю жизнь, а некоторые могут спокойно поговорить и остаться в нормальных человеческих отношениях. Но какой способ расставания считают украинцы.

Ответы были такими:

"Наверное, это просто исчезнуть и ничего не сказать. У меня такого не было, и я так не делала. А вот самым гуманным способом отшить мужчину - сказать так, как есть. Мне кажется, это будет самое гуманное и честное по отношению к себе и своему выбору". , и к партнеру"

"Ой, уехать из квартиры и никого не предупредить, то есть партнера. Всякое бывает в жизни и никто не застрахован. Я так, делал, признаю свою вину, но так произошло. А самый гуманный способ отшить девушку, я думаю, лучше сразу. все сказать, что мне не актуально, сейчас не то время"

"По моему мнению, хуже всего закончить отношения - это не сказать об этом и закончить изменой, пропасть из жизни человека не объяснив ничего".