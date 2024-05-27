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Украинки сказали, нормально ли дружить с бывшим находясь в новых отношениях

Понедельник 27 мая 2024 20:04
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Украинки сказали, нормально ли дружить с бывшим находясь в новых отношениях Дружить с бывшим в отношениях - это норма или нет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Есть такое странное явление, как дружба с прежним, конечно, далеко не все понимают его и даже не пытаются наладить отношения с тем, с кем уже давно разошлись. Но что думают об этом украинки.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос vysche.neba.lviv.

Дружить с прежним находясь в отношениях - это норма или нет

Продолжать общение с бывшими или не продолжать - это очень индивидуальный вопрос, и часто люди окончательно разрывают все связи после расставания, но бывают и те пары, которые считают, что дружить с бывшими - это нормально и не видят в этом абсолютно ничего удивительного. .

Но у украинок есть на этот счет свое мнение, и оно обосновано и очень интересно. А звучит следующим образом:

  • "Нет, не дружу. Это табу, я бы не дружила с бывшим, даже если мы хорошо разошлись - для меня это принципиально"
  • "Это нормально"
  • "Дружу со своим бывшим"
  • "Я считаю, что это вообще недопустимо, потому что нет смысла продолжать отношения"
  • "Взаимное общение с лицом, с которым ты уже не видишь просто смысл будущего какого-нибудь".

Как видим, у украинок совершенно разные мнения относительно дружбы со своим бывшим парнем, вероятно, на это влияет то, какое именно разошлась пара и по каким причинам. Но, в конце концов, большинство против такого продолжения отношений с экс-партнером.

Раньше мы рассказывали, как ведут себя мужчины, эмоционально не повзрослевшие.

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Дружба стоснуки Любовь
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