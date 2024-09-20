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Этнический украинец подписал контракт с "Манчестер Юнайтед"

Манчестер, Пятница 20 сентября 2024 17:46
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Этнический украинец подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" Фото: Закари Бауманн вскоре может пополнить первую команду "красных дьяволов" (manutd.com)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник Закари Бауманн заключил первый профессиональный контракт с английским "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X клуба.

17-летний хавбек украинского происхождения стал полноправным исполнителем МЮ. "Украинский Скоулз" оставил подпись под трудовым договором с манкунианцами.

"Момент гордости для меня и моей семьи – подписание моего первого профессионального контракта с Манчестер Юнайтед", – лаконично прокомментировал событие сам Бауманн.

Перед новым сезоном юный полузащитник присоединился к команде U-18 "Юнайтед". Он также попал в заявку команды U-19 "красных дьяволов" на Юношескую лигу УЕФА. В структуру МЮ Бауманн попал еще ребенком.

Юниор родился в английском Болтоне. Его родители переехали на Альбион из Коломыи. За сборные Англии разных возрастов Бауманн еще не выступал, а тренер сборной Украины U-17 Владимир Езерский общался с матерью хавбека о приглашении в команду.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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