Этнический украинец подписал контракт с "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X клуба .

17-летний хавбек украинского происхождения стал полноправным исполнителем МЮ. "Украинский Скоулз" оставил подпись под трудовым договором с манкунианцами.

"Момент гордости для меня и моей семьи – подписание моего первого профессионального контракта с Манчестер Юнайтед", – лаконично прокомментировал событие сам Бауманн.

Перед новым сезоном юный полузащитник присоединился к команде U-18 "Юнайтед". Он также попал в заявку команды U-19 "красных дьяволов" на Юношескую лигу УЕФА. В структуру МЮ Бауманн попал еще ребенком.

Юниор родился в английском Болтоне. Его родители переехали на Альбион из Коломыи. За сборные Англии разных возрастов Бауманн еще не выступал, а тренер сборной Украины U-17 Владимир Езерский общался с матерью хавбека о приглашении в команду.