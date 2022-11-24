"Укрпочта" будет доставлять пенсии украинцам по крайней мере до конца войны

Кабинет министров принял постановление об отсрочке конкурса на определение компании для доставки пенсий. По крайней мере, до конца войны и полгода после пенсии будет доставлять "Укрпочта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 22 ноября 2022 г. №1305 .

Документом предусмотрено, что конкурс по выбору операторов почтовой связи для выплаты и доставки пенсий и денежной помощи будет проведен Пенсионным фондом Украины в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине.

До вступления в силу договора с победителем конкурса функции организации, осуществляющей выплату и доставку пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей в пределах Украины, осуществляет национальный оператор почтовой связи, функции которого выполняет АО "Укрпочта".