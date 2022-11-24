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"Укрпочта" будет доставлять пенсии украинцам по крайней мере до конца войны

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Украина, Четверг 24 ноября 2022 08:53
"Укрпочта" будет доставлять пенсии украинцам по крайней мере до конца войны Фото: "Укрпочта" будет доставлять пенсии до конца войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял постановление об отсрочке конкурса на определение компании для доставки пенсий. По крайней мере, до конца войны и полгода после пенсии будет доставлять "Укрпочта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 22 ноября 2022 г. №1305 .

Документом предусмотрено, что конкурс по выбору операторов почтовой связи для выплаты и доставки пенсий и денежной помощи будет проведен Пенсионным фондом Украины в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине.

До вступления в силу договора с победителем конкурса функции организации, осуществляющей выплату и доставку пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей в пределах Украины, осуществляет национальный оператор почтовой связи, функции которого выполняет АО "Укрпочта".

По данным ПФУ, в октябре через банки получали пенсии 8,284 млн украинцев, через "Укрпочту" - 2,442 млн человек. Из-за оккупации некоторых районов Украины "Укрпочта" доставляет примерно 90% от назначенных пенсий.

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