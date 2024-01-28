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Экстренная медицинская помощь. Минздрав объяснил, как работает и когда вызывать

Украина, Воскресенье 28 января 2024 22:46
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Экстренная медицинская помощь. Минздрав объяснил, как работает и когда вызывать Фото: Минздрав объяснил, как работает ЭШМД (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Экстренная медицинская помощь - это срочные действия медицинских работников, направленные на спасение жизни и здоровья человека, находящегося в неотложном состоянии, вызванном болезнью или травмой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Украины.

Вызвать бригаду экстренной медицинской помощи можно по номеру 103. В министерстве отметили, что пациенты получают всю экстренную медицинскую помощь безвозмездно.

Когда нужно немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь:

  • дыхание отсутствует или с осложнениями (посторонний предмет в дыхательных путях, кровотечение из горла);
  • признаки массивного кровотечения (травматическая ампутация конечности, раны живота, шеи или лица);
  • боль одновременно в спине, плечах, челюсти, ощущение сжатия в грудной клетке;
  • потеря сознания или его спутанность;
  • признаки инфаркта, инсульта (осложненная или потерянная речь; парализованная конечность, перекошенное лицо, падение, ухудшение зрения в одном глазу и т.п.);
  • другие состояния, угрожающие жизни и здоровью (отравление, травмы и т.п.).

"Напоминаем, что вызвать экстренную медицинскую помощь нужно только в случае крайней необходимости - когда есть угроза жизни и здоровью человека", - добавили в министерстве.

Что делать, если за экстренную медицинскую помощь требуют деньги

Если с вас требуют средства за оказанную медицинскую помощь, следует обратиться с письменной жалобой в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе и в НСЗУ:

  • через контакт-центр по номеру 16-77;
  • письмом по почтовому адресу: г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19, индекс 04073;
  • по электронному адресу info@nszu.gov.ua;
  • через электронную форму (https://service.e-health.gov.ua/gromadyanam/osobistij-prijom/citizen-form) на сайте

Ранее в Минздраве рассказали детали о реформе МСЭК. Идея в том, чтобы вернуть пациента к социальной жизни, которую он имел раньше. А сами медико-социальные экспертные комиссии должны перестать существовать, потому что процесс будет автоматизирован.

Кроме того, в этом году у Украины появится возможность подписать декларацию с семейным врачом онлайн. Это один из шагов плана по цифровизации системы здравоохранения на текущий год.

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