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Украинцы не могут отправить и получить посылки "Новой почты": что произошло

Фото: в работе системы "Новой почты" произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Клиенты "Новой почты" столкнулись с внезапной проблемой из-за невозможности отправить и получить посылки днем во вторник, 14 февраля. Причиной стал масштабный сбой по всей Украине в работе системы оператора.

Что известно о ситуации и когда возобновится работа НП - читайте в материале ниже.

Украинцы в комментариях на Facebook-странице НП обратились к представителям компании за разъяснениями, с чем связаны сложности с отправкой и получением почтовых посылок, почему не работают отделения и сайт "Новой почты", и когда появится доступ к почтоматам.

В "Новой почте" рассказали о сбое работы системы 14 февраля (фото: скриншот комментариев facebook.com/nova.poshta.official)

Как заверили в администрации "Новой почты", в настоящее время специалисты решают проблему "не покладая рук", и просят граждан подождать. В компании отмечают, что сейчас приостановлена работа системы отделений и мобильного приложения.

"Наши коллеги из IT-отдела уже занимаются решением этого вопроса, но нужно еще немного времени. Обещаем приложить максимум усилий, чтобы как можно быстрее все наладить", - говорится в ответе представителей компании.

Также "Новой почте" приносят клиентам извинения за неудобства, с которыми столкнулись украинцы, особенно на фоне ажиотажа с посылками в праздник День Святого Валентина.

Сбой из-за DDoS-атаки

Как отмечает сотрудник НП, сегодняшний сбой в работе системы произошел, вероятнее всего, по причине DDoS-атаки, передает "Инстайдер".

Так, перестали работать абсолютно все отделения, а также технический отдел.

Также представитель компании добавил, что сейчас сложно сказать, когда возобновится работа системы.

В "Новой почте" рассказали о сбое работы системы 14 февраля (фото: скриншот комментариев facebook.com/nova.poshta.official)

Напомним, неделю назад в результате атаки российских хакеров ресурсов Минкульта Украины сайт был временно недоступен.

Также перед этим сообщалось, что хакеры пытались шпионить за компьютерами органов власти якобы от имени "Укртелекома".

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