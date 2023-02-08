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Российские хакеры атакуют ресурсы Минкульта: сайт недоступен

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Среда 08 февраля 2023 14:06
Российские хакеры атакуют ресурсы Минкульта: сайт недоступен Фото: российские хакеры атакуют ресурсы Минкульта (pixabay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские хакеры осуществляют DDos-атаку на ресурсы Министерства культуры и информационной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минкульт в Telegram.

"В связи с DDos-атакой со стороны России на ресурсы Министерства культуры и информационной политики, сайт Министерства недоступен", - говорится в сообщении.

На данный момент украинцы специалисты отбивают атаку и надеются, что сайт Минкульта скоро заработает.

Как сообщалось ранее, хакеры пытались шпионить за компьютерами органов власти якобы от имени "Укртелекома".

Ранее российские хакеры пытались проникнуть в компьютерные сети домов украинцев в одном из приграничных регионов.

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