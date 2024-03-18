Украинцы могут уйти на пенсию быстрее: кто досрочно выйдет на заслуженный отдых

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", украинцы могут выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, при наличии не менее 31 года трудового стажа. Для тех, у кого стаж меньше, возраст ухода на пенсию увеличивается до 63 или 65 лет. Однако некоторые категории лиц могут получить пенсию раньше указанного срока.

Кто именно может выйти на пенсию раньше

люди с инвалидностью по зрению I группы. Но на пенсию они могут выйти не раньше 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста;

женщины, родившие 5 или более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, а также матери детей с инвалидностью;

военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, участвовавших в боевых действиях или получивших инвалидность в результате ранения;

жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава погибших органов внутренних дел;

ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы или исполнители интернационального долга;

лица предпенсионного возраста, которым расторгнут трудовой договор в связи с состоянием здоровья;

работники, работавшие в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним;

люди с редкими болезнями.

Как подать заявление на пенсию

Чтобы подать заявление на досрочную пенсию в Пенсионный фонд, необходимо представить следующие документы: