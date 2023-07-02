Украинцы могут получать и пенсию, и социальную помощь от государства одновременно: кто именно

Некоторым категориям украинцев, кроме социальной помощи от государства, может также назначаться пенсия.
Кому именно полагаются такие выплаты - узнайте в материале Styler дальше.
Право на такие выплаты имеют люди, у которых есть инвалидность любой группы с детства (установленная с 18 лет). Вот только размер выплат будет разным и будет зависеть именно от группы.
Такие украинцы могут, кроме положенных им соцвыплат, получать и другие виды помощи. В частности, как отмечают в Пенсионном фонде, пенсию по потере кормильца при наличии права на нее.
Сколько платят лицам с инвалидностью с детства
Это предусмотрено Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".
Для исчисления размера пенсии в случае потери кормильца необходимо вычислить размер пенсии по возрасту умершего кормильца, учитывая его стаж и заработок.
Пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере:
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