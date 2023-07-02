Украинцы могут получать и пенсию, и социальную помощь от государства одновременно: кто именно

И пенсия, и социальная помощь одновременно

Право на такие выплаты имеют люди, у которых есть инвалидность любой группы с детства (установленная с 18 лет). Вот только размер выплат будет разным и будет зависеть именно от группы.

Такие украинцы могут, кроме положенных им соцвыплат, получать и другие виды помощи. В частности, как отмечают в Пенсионном фонде, пенсию по потере кормильца при наличии права на нее.

Сколько платят лицам с инвалидностью с детства

лицам с инвалидностью с детства I группы - 100 % прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (по состоянию на 2023 год - 2093 грн)

лицам с инвалидностью с детства ІІ группы - 80 % прожиточного минимума (1674,40 грн)

лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы - 60 % прожиточного минимума (1255,80 грн)

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет выплачивают 70 %(1465,10 грн)

Это предусмотрено Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Какой размер пенсии по потере кормильца

Для исчисления размера пенсии в случае потери кормильца необходимо вычислить размер пенсии по возрасту умершего кормильца, учитывая его стаж и заработок.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере: