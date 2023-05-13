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Выплаты за поврежденное жилье: в каких банках можно открыть карты "єВідновлення"

Новина українською →
Украина, Суббота 13 мая 2023 11:47
Выплаты за поврежденное жилье: в каких банках можно открыть карты "єВідновлення" Фото: карты "єВідновлення" можно оформить в пяти банках Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцам для получения выплат за поврежденное жилье по программе "єВідновлення" нужно оформить карту. Это можно сделать в пяти украинских банках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "єВідновлення".

Для получения денег для восстановления жилья украинцам нужно открыть карту в одном из банков-участников программы:

  • "А-Банк";
  • monobank;
  • "ПриватБанк";
  • ПУМБ;
  • Sense Bank.

Кроме того, банки обещают украинцам кэшбек на расходы по программе "єВідновлення". Так, "ПриватБанк" обещает кэшбек в размере 15%, но не более 1500 гривен на человека и только в первые три месяца.

Monobank будет насчитывать 5%, но в месяц можно будет вывести всего 500 гривен. ПУМБ обещает 2% и бонус 500 гривен при поступлении средств на карту.

"А-Банк" будет начислять клиентам 10% кэшбека на первые 5 тысяч гривен и 2% - на все последующие расходы в "Эпицентре". Sense Bank обещает клиентам 1% кэшбека на все покупки и позволяет вывести до 25 тысяч гривен.

Что известно о "єВідновлення"

Минцифры запустило программу "єВідновлення" для выплаты средств за поврежденное и разрушенное войной жилье. Подать заявление можно онлайн через "Дію", предварительно оформив специальную карту в банке, куда начислят средства.

На первом этапе средства получат украинцы, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте.

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