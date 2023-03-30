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Украинцы могут получить выплаты в 3 400 гривен: это доступно только в апреле

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Украина, Четверг 30 марта 2023 08:52
Украинцы могут получить выплаты в 3 400 гривен: это доступно только в апреле Как получить помощь 3400 гривен (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

С 1 декабря определенные категории украинцев получали помощь в размере 2 200 гривен. Уже в марте эта сумма выросла до 3 400 гривен и ее получили более 155 000 граждан. Аналогичную сумму можно оформить и на апрель.

Как это сделать и кому доступна помощь - читайте ниже в материале Styler.

Кто может получить помощь

Социальная выплата в размере 2м200 гривен была ориентирована на категорию людей, проживающих на освобожденных от российских оккупантов на территориях. А также для тех граждан, которые до сих пор проживают в оккупации.

В частности, это касается жителей:

  • Николаевской области
  • Харьковской области
  • Херсонской области
  • Донбасса

Финансовую помощь оказывает международный партнер Украины Красный Крест, поэтому выплаты будут поступать в отделения Укрпочты.

Денежную помощь можно получить до конца апреля вне зависимости от возраста и пола. На нее может рассчитывать каждый, кто не уезжал из освобожденных регионов до момента деоккупации.

Как оформить выплаты

Подать заявку на получение помощи можно через приложение "Дія":

  • обновите приложение или авторизуйтесь
  • зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Получить статус ВПЛ"
  • укажите свой актуальный адрес
  • подтвердите свое место нахождения геолокацией
  • добавьте свидетельство о рождении ребенка, если документ не подтягивается и если у вас есть дети
  • нажмите "Хочу получать помощь"
  • выберите карту "єПідтримка" для зачисления средств. При необходимости создайте ее

Кроме того, заявку можно подать и в автономном режиме:

  • обратитесь в местный ЦПАУ, орган соцзащиты или местные власти
  • возьмите документы, удостоверяющие ваше лицо и гражданство Украины
  • уточните точный перечень нужных документов в органе, куда обращаетесь
  • возьмите документ, который подтвердит ваше место регистрации, если этих данных нет в паспорте

Украинцы могут получить выплаты в 3 400 гривен: это доступно только в апреле

Раньше мы рассказывали, что делать, если вы переселенец, и вам перестали поступать социальные выплаты.

Читайте также, какие изменения внесли в условия получения выплат.

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