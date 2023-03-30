Украинцы могут получить выплаты в 3 400 гривен: это доступно только в апреле

С 1 декабря определенные категории украинцев получали помощь в размере 2 200 гривен. Уже в марте эта сумма выросла до 3 400 гривен и ее получили более 155 000 граждан. Аналогичную сумму можно оформить и на апрель.

Как это сделать и кому доступна помощь - читайте ниже в материале Styler.

Кто может получить помощь

Социальная выплата в размере 2м200 гривен была ориентирована на категорию людей, проживающих на освобожденных от российских оккупантов на территориях. А также для тех граждан, которые до сих пор проживают в оккупации.

В частности, это касается жителей:

Николаевской области

Харьковской области

Херсонской области

Донбасса

Финансовую помощь оказывает международный партнер Украины Красный Крест, поэтому выплаты будут поступать в отделения Укрпочты.

Денежную помощь можно получить до конца апреля вне зависимости от возраста и пола. На нее может рассчитывать каждый, кто не уезжал из освобожденных регионов до момента деоккупации.

Как оформить выплаты

Подать заявку на получение помощи можно через приложение "Дія":

обновите приложение или авторизуйтесь

зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Получить статус ВПЛ"

укажите свой актуальный адрес

подтвердите свое место нахождения геолокацией

добавьте свидетельство о рождении ребенка, если документ не подтягивается и если у вас есть дети

нажмите "Хочу получать помощь"

выберите карту "єПідтримка" для зачисления средств. При необходимости создайте ее

Кроме того, заявку можно подать и в автономном режиме: