Украинцы могут получить выплаты в 3 400 гривен: это доступно только в апреле
С 1 декабря определенные категории украинцев получали помощь в размере 2 200 гривен. Уже в марте эта сумма выросла до 3 400 гривен и ее получили более 155 000 граждан. Аналогичную сумму можно оформить и на апрель.
Как это сделать и кому доступна помощь - читайте ниже в материале Styler.
Кто может получить помощь
Социальная выплата в размере 2м200 гривен была ориентирована на категорию людей, проживающих на освобожденных от российских оккупантов на территориях. А также для тех граждан, которые до сих пор проживают в оккупации.
В частности, это касается жителей:
- Николаевской области
- Харьковской области
- Херсонской области
- Донбасса
Финансовую помощь оказывает международный партнер Украины Красный Крест, поэтому выплаты будут поступать в отделения Укрпочты.
Денежную помощь можно получить до конца апреля вне зависимости от возраста и пола. На нее может рассчитывать каждый, кто не уезжал из освобожденных регионов до момента деоккупации.
Как оформить выплаты
Подать заявку на получение помощи можно через приложение "Дія":
- обновите приложение или авторизуйтесь
- зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Получить статус ВПЛ"
- укажите свой актуальный адрес
- подтвердите свое место нахождения геолокацией
- добавьте свидетельство о рождении ребенка, если документ не подтягивается и если у вас есть дети
- нажмите "Хочу получать помощь"
- выберите карту "єПідтримка" для зачисления средств. При необходимости создайте ее
Кроме того, заявку можно подать и в автономном режиме:
- обратитесь в местный ЦПАУ, орган соцзащиты или местные власти
- возьмите документы, удостоверяющие ваше лицо и гражданство Украины
- уточните точный перечень нужных документов в органе, куда обращаетесь
- возьмите документ, который подтвердит ваше место регистрации, если этих данных нет в паспорте
Раньше мы рассказывали, что делать, если вы переселенец, и вам перестали поступать социальные выплаты.
Читайте также, какие изменения внесли в условия получения выплат.