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Украинцы получат от государства 26 тысяч: кто и как это может сделать

Как получить от государства 26 тысяч гривен на обучение (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В условиях военного времени и проблем с работой в Украине, появилась возможность получить уникальный ваучер в размере 26 тысяч на оплату обучения. Такой ваучер выдает Государственная служба занятости для получения новых профессиональных навыков и повышения квалификации.

Как можно получить такой ваучер и куда нужно обращаться, рассказали в The Mango.

Кто может получить ваучер на обучение

  • Защитники и защитницы Украины, которые получили ранение
  • Лица с инвалидностью вследствие войны
  • Внутренне перемещенные лица
  • Все украинцы старше 45 лет со стажем работы не менее 15 лет

Основные требования:

  • Не зарегистрированы как безработные
  • Нет подходящей работы на рынке труда
  • Не достигли пенсионного возраста
  • Не получали ваучеры на обучение ранее
  • Нет переподготовки за счет государственных средств за последние три года
  • Наличие профессионального, специального или высшего образования

Где можно учиться с таким ваучером

Обучение проходит в государственных учреждениях, а также на предприятиях, в организациях, которые имеют лицензию на образовательную деятельность.

Перечень профессий и специальностей для обучения, для которых могут выдать ваучер, утвержден Минэкономики Украины.

В список входят ремесленные и ремонтные работы, профессии в транспортной отрасли, строительные профессии, медицинские профессии, в области IT, в сфере образования, социального обеспечения и социальной работы.

Украинцы могут самостоятельно выбрать профессию из перечня, а также форму и место обучения.

Как получить такой ваучер

Для этого нужно обратиться в ближайший Центр занятости с заявлением и предоставить список документов:

  • Паспорт
  • Трудовая книжка
  • Документы об образовании
  • Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика
  • Другие документы - по требованию

Решение о выдаче ваучера принимаются в Центре занятости в течение 8 рабочих дней со дня подачи документов.

Если студент прекратил обучение по ваучеру

Если обучение было прервано без уважительной причины, то все средства, которые были предоставлены по ваучеру, должны быть возвращены в течение 30 дней.

Однако существуют уважительные причины, по которым обучение может быть прекращено и возврат средств не потребуется.

Например: приговор суда, смерть, признание без вести пропавшим или недееспособным, переезд в другой город на ПМЖ, призыв на военную службу, прохождение военных сборов или мобилизация.

Кстати, ранее мы писали о том, как украинские студенты могут вернуть деньги за обучение.

А еще рассказывали о том, на какие вещи действительно стоит тратить время и деньги.

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