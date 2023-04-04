Украинцы получат от государства 26 тысяч: кто и как это может сделать

В условиях военного времени и проблем с работой в Украине, появилась возможность получить уникальный ваучер в размере 26 тысяч на оплату обучения. Такой ваучер выдает Государственная служба занятости для получения новых профессиональных навыков и повышения квалификации.
Как можно получить такой ваучер и куда нужно обращаться, рассказали в The Mango.
Обучение проходит в государственных учреждениях, а также на предприятиях, в организациях, которые имеют лицензию на образовательную деятельность.
Перечень профессий и специальностей для обучения, для которых могут выдать ваучер, утвержден Минэкономики Украины.
В список входят ремесленные и ремонтные работы, профессии в транспортной отрасли, строительные профессии, медицинские профессии, в области IT, в сфере образования, социального обеспечения и социальной работы.
Украинцы могут самостоятельно выбрать профессию из перечня, а также форму и место обучения.
Для этого нужно обратиться в ближайший Центр занятости с заявлением и предоставить список документов:
Решение о выдаче ваучера принимаются в Центре занятости в течение 8 рабочих дней со дня подачи документов.
Если обучение было прервано без уважительной причины, то все средства, которые были предоставлены по ваучеру, должны быть возвращены в течение 30 дней.
Однако существуют уважительные причины, по которым обучение может быть прекращено и возврат средств не потребуется.
Например: приговор суда, смерть, признание без вести пропавшим или недееспособным, переезд в другой город на ПМЖ, призыв на военную службу, прохождение военных сборов или мобилизация.
Кстати, ранее мы писали о том, как украинские студенты могут вернуть деньги за обучение.
А еще рассказывали о том, на какие вещи действительно стоит тратить время и деньги.