Сколько нужно зарабатывать на жизнь в Германии без социальных выплат: основные расходы

Украинские беженцы в Германии получают значительную социальную помощь – от выплат на проживание и оплаты аренды жилья до детсадов и школ. Многие планируют свою дальнейшую жизнь в этой стране, не представляя полной картины расходов местных жителей.

Какие основные расходы следует закладывать в бюджет семьи матери с двумя детьми в Германии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на YouTube-канал украинки Елены Храмцовой, которая 20 лет живет в этой стране.

Какие расходы на жилье следует учитывать

Украинка рассказывает о стандартных расходах в стране – в частности, сколько может составлять оплата коммунальных услуг, детсад, путешествия.

"Цены отличаются в разных федеральных землях. Если я скажу, что квартплата 300 евро, то в Мюнхене будут смеяться – там от 600 евро. Поэтому и расходы будут разные", – рассказывает Елена Храмцова.

По ее словам, украинцы, которые сейчас получают выплаты и льготы, не ориентируются в расходах в Германии, потому что не платят самостоятельно ни за квартиру, ни за ясли, детсады, школу, ни за группы продленного дня или еду детей в школах. За это платит Джобцентр.

"Для тех, кто уже зарабатывает сам, следует учесть, что при зарплате менее 1372 евро для одного человека и менее 1754 евро на двоих, имеете право подать заявление на помощь Wohngeld (субсидию)", – отмечает она.

Самая большая статья расходов в Германии – квартплата, говорит Елена Храмцова. Оплата зависит от того, где находится жилье и кто его сдает.

"Каждые два года владелец может повышать оплату на 50 евро, потому что цены изменились. Двух-трехкомнатная квартира обходится примерно 600 евро. Также оплачивается вода и электроэнергия. За электроэнергию я плачу 100 евро, а в конце года приходит перерасчет, что нужно еще доплатить" , – добавляет украинка.

Также следует учесть расходы по мелкому ремонту в квартире, который ложится на плечи арендатора. Кое-что должен ремонтировать владелец – например, трубы или жалюзи.

Фото: В Германии жилье часто сдают без мебели (unsplash.com/steven-ungermann)

На детей придется тратить немалые средства

"Те, у кого есть дети и кто не находится на "социале", оплачивают садики и школу сами. Я платила 140 евро за своего ребенка – она находилась с 7:30 до 14 часов и там ела. За группу продленного дня в младших классах я плачу 40 евро круглый год (каникулы также оплачиваются). В детском саду пребывание целый день может стоить 300-400 евро в месяц", – обращает внимание Елена Храмцова.

Она отмечает, что следует учесть свой доход и подумати, есть ли смысл работать полдня, если за сад нужно отдавать такие суммы.

"Когда ребенок идет в первый класс, Джобцентр дает 100 евро на школьные принадлежности. Я сама это покупала. Например, школьные рюкзаки стоят от 80 евро. Книги бесплатные, но иногда надо докупить. Плюс спортивную обувь надо купить", – отмечает автор.

Также в школе организуют экскурсии. В классе дочери Елены такое путешествие планируется для всего класса с понедельника по пятницу.

"Нужно сдать 400 евро. Но если вы из малообеспеченной семьи, можно написать заявление учителю и вам помогут финансово", – подсказывает украинка.

Фото: Джобцентр в Германии (gettyimages.com)

Какие ще статьи расходов будут в бюджете семьи

В настоящее время билет за 49 евро спасает всех, а раньше нужно было покупать отдельные проездные взрослым и детям, обращает внимание Елена Храмцова.

"Страхование нужно каждому. Если вы или ваш ребенок повредили имущество другого человека, то лучше заплатить 60 евро в год и иметь такое страхование. Для тех, кто имеет авто, следует посчитать свои расходы на бензин, страхование, парковку. Что-то сломалось – ремонт 400 евро", – отмечает блогер.

На еду придется отдавать не менее 200 евро при очень скромном меню. По информации 2020 года, на еду на одного человека в Германии выходило 170 евро. За три года цены существенно выросли.

"Если вы собираетесь остаться в этой стране, вам нужно писать список, сколько вы будете тратить и где сможете найти помощь. Есть много организаций, дешевых магазинов, секонд-хендов.

Ту сумму, которую на вас тратит Джобцентр, нужно будет заработать самому. К примеру, вы будете получать брутто 2200 евро. Минус – медицинское страхование (170 евро), минус пенсионные взносы, плюс социальные выплаты в церковь", – перечисляет возможные расходы она.

В целом взносы на медицинское страхование и соцстрахование составляют значительную часть зарплат в Германии (примерно 20%).

Фото: Магазин с дешевыми продуктами в Германии (gettyimages.com)

Какие средние зарплаты в разных городах Германии в 2023 году

Расходы на жизнь в Германии для людей, не получающих социальную помощь, могут составлять от 1000 до 3000 евро в месяц. В то же время средние зарплаты в 2023 году следующие:

Мюнхен – 3 780 евро;

Франкфурт – 3773 евро;

Штутгарт – 3754 евро;

Кельн – 3501 евро;

Гамбург – 3475 евро;

Берлин – 3168 евро.

Учитывая, что многим беженцам придется первое время работать на неквалифицированных низкооплачиваемых работах, доходы будут ниже. Минимальная почасовая оплата в зависимости от профессии – примерно 13 евро. При этом минимальная зарплата составляет 1645 евро в месяц.

Напомним, мы писали, как арендовать жилье в Германии беженцам из Украины.

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