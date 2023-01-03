Как получить рецепт от врача без света: объяснение Минздрава
В Министерстве здравоохранения объяснили, как медицинским учреждениям и аптекам оказывать услуги пациентам в условиях отсутствия света и связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.
В настоящее время согласно медицинской реформе в Украине. Большинство документации больниц были переведены в электронный режим.
В частности, электронными стали:
- рецепты на медикаменты по программе "Доступные лекарства";
- рецепты на антибиотики;
- рецепты на наркотические и психотропные лекарства;
- направления.
По поводу выписывания рецепта в Минздраве пояснили, на время войны врачи имеют право выписывать бумажные рецепты.
"Напомним, что во время действия военного положения в условиях обесточивания и отсутствия связи врачи могут формировать бумажные рецепты и направления", - сказали в Минздраве.
При этом бумажный рецепт:
- должен быть выписан на соответствующем рецептурном бланке (ф-1);
- выписывается по международному непатентованному названию на одно наименование лекарственного средства;
- должна содержать информацию о заведении, враче и пациенте;
- должно быть удостоверено подписью и печатью врача;
- наркотические и психотропные лекарственные средства на бумажных рецептурных бланках формы №3
Что касается направлений, которые сейчас выдаются в электронном виде к врачу, на анализы или процедуры, то их врач тоже может сделать на бумажном бланке.
"Все заведения, заключившие договоры с НСЗУ, обязаны на время действия военного положения принимать пациентов с бумажными направлениями так же как и с электронными", - добавили в министерстве.
Напомним, в Украине врачи выписывают гражданам электронные рецепты на "Доступные лекарства". РБК-Украина рассказывало, как долго действует рецепт на лекарства.
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