Украинцы могут получить стипендию на обучение в Германии: что для этого нужно

Программа подготовки

Немецкое свидетельство об окончании средней школы соответствует высокому стандарту. Это означает, что поступление с другими международными свидетельствами о среднем образовании вряд ли будет возможно.

Чтобы избежать недоразумений или проблем при поступлении, Университет предлагает студентам пройти их программу подготовки. Продолжительность обучения - 12 месяцев.

Во время обучения будет комбинация предметных курсов, а также немецкий язык на уровне А2. Программа подготовит к вступительному экзамену Feststellungsprüfung (FSP) в Гамбурге. После этого вы получите право начать обучение на бакалавриате в KLU.

Если вам интересно это приложение, отправьте запрос по электронному адресу study@klu.org.

Бакалавр делового администрирования

Метод овладения включает примеры и проекты, бизнес-симуляции, комплексную стажировку, семестр за границей и регулярное общение с профессионалами отрасли.

Студенты могут выбрать один из четырех профилей:

цифровое управление и инновации

международное управление

управление поставками

устойчивое управление

Эта программа также представляет собой стандартный курс изучения и интенсивный. Последний позволяет глубже поработать с курсовой работой, пройти вторую стажировку и получить больше возможностей при выборе степени магистра.

Продолжительность обучения - 3 года. Из документов следует предоставить, а также пройти:

аттестат средней школы / аттестат об окончании школы (квалификация для поступления в немецкие университеты)

подтверждение владения английским языком

интервью с руководством программы и преподавателями

Магистр в области глобальной логистики

После прохождения этого курса в немецком Университете логистики вы имеете право на работу в этом государстве.

Требования к поступлению:

степень бакалавра или эквивалент признанного учебного заведения

подтверждение владения английским языком

Комиссия согласна рассмотреть другие аналитические отрасли, такие как промышленная инженерия, бизнес-информатика и математика.

Здесь обучение длится два года. Добавим, что эта программа стоит 7 390 евро за семестр, однако для украинцев обучение бесплатное.

Магистр международного менеджмента

Эта программа также дает возможность работать в Германии и дальше.

Требования к поступлению:

степень бакалавра или эквивалент признанного учебного заведения

подтверждение владения английским языком

Комиссия также рассмотрит другие аналитические отрасли, такие как промышленная инженерия, бизнес-информатика и математика.

Учеба длится два года. Это еще одна программа, которую не покрывает стипендия. Обучение на ней стоит также 7 390 евро за семестр, но бесплатное для украинцев.

Как украинцам получить стипендию

Среди дополнительных документов следует подать только действительный украинский паспорт. Средний балл вашего документа об образовании не учитывается при принятии решения о присвоении стипендии.

Конечный срок подачи заявок - 15 июля 2024 года.