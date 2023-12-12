Украинцы могут получить стипендию на обучение в Германии: что для этого нужно

Университет логистики в Германии предлагает украинцам стипендии для обучения на четырех программах: подготовка, бакалавр делового администрирования, магистр в области глобальной логистики, магистр международного менеджмента. Предложение полностью покрывает расходы по образованию.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт университета KLU подробнее рассказывает о программе и как на нее попасть.
Немецкое свидетельство об окончании средней школы соответствует высокому стандарту. Это означает, что поступление с другими международными свидетельствами о среднем образовании вряд ли будет возможно.
Чтобы избежать недоразумений или проблем при поступлении, Университет предлагает студентам пройти их программу подготовки. Продолжительность обучения - 12 месяцев.
Во время обучения будет комбинация предметных курсов, а также немецкий язык на уровне А2. Программа подготовит к вступительному экзамену Feststellungsprüfung (FSP) в Гамбурге. После этого вы получите право начать обучение на бакалавриате в KLU.
Если вам интересно это приложение, отправьте запрос по электронному адресу study@klu.org.
Метод овладения включает примеры и проекты, бизнес-симуляции, комплексную стажировку, семестр за границей и регулярное общение с профессионалами отрасли.
Студенты могут выбрать один из четырех профилей:
Эта программа также представляет собой стандартный курс изучения и интенсивный. Последний позволяет глубже поработать с курсовой работой, пройти вторую стажировку и получить больше возможностей при выборе степени магистра.
Продолжительность обучения - 3 года. Из документов следует предоставить, а также пройти:
После прохождения этого курса в немецком Университете логистики вы имеете право на работу в этом государстве.
Требования к поступлению:
Комиссия согласна рассмотреть другие аналитические отрасли, такие как промышленная инженерия, бизнес-информатика и математика.
Здесь обучение длится два года. Добавим, что эта программа стоит 7 390 евро за семестр, однако для украинцев обучение бесплатное.
Эта программа также дает возможность работать в Германии и дальше.
Требования к поступлению:
Комиссия также рассмотрит другие аналитические отрасли, такие как промышленная инженерия, бизнес-информатика и математика.
Учеба длится два года. Это еще одна программа, которую не покрывает стипендия. Обучение на ней стоит также 7 390 евро за семестр, но бесплатное для украинцев.
Среди дополнительных документов следует подать только действительный украинский паспорт. Средний балл вашего документа об образовании не учитывается при принятии решения о присвоении стипендии.
Конечный срок подачи заявок - 15 июля 2024 года.
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