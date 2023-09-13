Некоторые украинцы получат продуктовые наборы и помощь для детей: как зарегистрироваться
В Украине гражданам и дальше продолжают выдавать гуманитарную помощь, если они в этом нуждаются. Причем можно получить не только продуктовые наборы, но и помощь для детей.
О том, как подать заявку на получение помощи, читайте в материале ниже.
Кто может получить помощь
Семьи из Краматорска с детьми до 3-х лет могут получить гуманитарную помощь для малышей в виде детских смесей и подгузников.
Также можно получить продуктовые наборы.
Как зарегистрироваться
Чтобы зарегистрироваться на благотворительную помощь, необходимо заполнить и отправить заявку по ссылке.
В форме регистрации укажите следующую информацию:
- ФИО ребенка
- дата рождения ребенка
- пол ребенка
- если нужны подгузники, то укажите размер
- если нужна сухая смесь, то укажите это
- ФИО одного из родителей (кто будет получать помощь)
- номер контактного телефона отца или матери (кто будет получать пособие)
- РНОКПП отца или матери (кто будет получать помощь)
- место регистрации ребенка
- фактический адрес вашего места жительства
- данные документа, удостоверяющего личность родителя (кто будет получать помощь)
- укажите район
Заявки на получение гуманитарной помощи принимаются до 22 сентября 2023 года, включая 18:00.
Если вы заполнили заявку правильно, с вами свяжется оператор для уточнения деталей.
Ранее мы сообщали, что украинские беженцы могут получить огромную денежную помощь.
Также мы писали, сколько нужно зарабатывать на жизнь в Германии без социальных выплат.