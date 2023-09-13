ua en ru
Ср, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Некоторые украинцы получат продуктовые наборы и помощь для детей: как зарегистрироваться

Среда 13 сентября 2023 13:53
UA EN RU
Некоторые украинцы получат продуктовые наборы и помощь для детей: как зарегистрироваться Украинцы могут получить продуктовые наборы (фото: GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине гражданам и дальше продолжают выдавать гуманитарную помощь, если они в этом нуждаются. Причем можно получить не только продуктовые наборы, но и помощь для детей.

О том, как подать заявку на получение помощи, читайте в материале ниже.

Кто может получить помощь

Семьи из Краматорска с детьми до 3-х лет могут получить гуманитарную помощь для малышей в виде детских смесей и подгузников.

Также можно получить продуктовые наборы.

Как зарегистрироваться

Чтобы зарегистрироваться на благотворительную помощь, необходимо заполнить и отправить заявку по ссылке.

В форме регистрации укажите следующую информацию:

  • ФИО ребенка
  • дата рождения ребенка
  • пол ребенка
  • если нужны подгузники, то укажите размер
  • если нужна сухая смесь, то укажите это
  • ФИО одного из родителей (кто будет получать помощь)
  • номер контактного телефона отца или матери (кто будет получать пособие)
  • РНОКПП отца или матери (кто будет получать помощь)
  • место регистрации ребенка
  • фактический адрес вашего места жительства
  • данные документа, удостоверяющего личность родителя (кто будет получать помощь)
  • укажите район

Заявки на получение гуманитарной помощи принимаются до 22 сентября 2023 года, включая 18:00.

Если вы заполнили заявку правильно, с вами свяжется оператор для уточнения деталей.

Ранее мы сообщали, что украинские беженцы могут получить огромную денежную помощь.

Также мы писали, сколько нужно зарабатывать на жизнь в Германии без социальных выплат.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск Гуманитарная помощь