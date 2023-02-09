Украинцы могут получить бесплатное лекарство против диабета II типа: как это сделать

По состоянию на 2021 год в Украине проживает более 2 000 000 диабетиков. Для поддержания уровня сахара в крови нужны соответствующие препараты, и получить их могут бесплатно все нуждающиеся.
Об этом сообщают в Telegram-канале НСЗУ.
Чтобы начать получать лекарства бесплатно, нужно прежде всего обратиться к врачу первичной медицинской помощи. Декларация на время военного положения не обязательна.
Поэтому вы можете обратиться к любому семейному врачу, терапевту или педиатру в медицинском учреждении, имеющем договор с НСЗУ.
Врач выпишет вам электронный или бумажный рецепт на основе обследований и диагноза. В рецепте специалист обязательно укажет международное непатентованное название препарата.
С этим рецептом можно обратиться в любую аптеку, вне зависимости от места регистрации. Обратите внимание, чтобы аптека имела наклейку "Доступні ліки". Это свидетельствует о том, что аптека имеет договор с НСЗУ и сможет предоставить вам лекарство бесплатно.
Важно! Срок действия рецепта составляет 30 дней со дня выписки.
Все, что вам нужно это показать рецепт работнику аптеки. Вам предложат препараты с нужным веществом. За некоторые лекарства нужно доплачивать, однако потраченные деньги вам возместит НСЗУ.
Сделать это можно несколькими способами:
Диабет II типа - это хроническое заболевание, которое прогрессирует и возникает из-за неэффективного использования инсулина организмом. Этот тип диабета еще называют инсулинонезависимым.
При сахарном диабете II типа ваше тело не может эффективно использовать инсулин для доставки глюкозы в клетки. Болезнь может развиваться медленно, а симптомы могут быть едва заметны. Среди основных:
Однако уровнем сахара в крови можно управлять, если вести соответствующий образ жизни.
Раньше мы рассказывали, какие фрукты не следует употреблять людям с сахарным диабетом.
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