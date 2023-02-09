Украинцы могут получить бесплатное лекарство против диабета II типа: как это сделать

Как получать лекарства бесплатно

Чтобы начать получать лекарства бесплатно, нужно прежде всего обратиться к врачу первичной медицинской помощи. Декларация на время военного положения не обязательна.

Поэтому вы можете обратиться к любому семейному врачу, терапевту или педиатру в медицинском учреждении, имеющем договор с НСЗУ.

Врач выпишет вам электронный или бумажный рецепт на основе обследований и диагноза. В рецепте специалист обязательно укажет международное непатентованное название препарата.

С этим рецептом можно обратиться в любую аптеку, вне зависимости от места регистрации. Обратите внимание, чтобы аптека имела наклейку "Доступні ліки". Это свидетельствует о том, что аптека имеет договор с НСЗУ и сможет предоставить вам лекарство бесплатно.

Важно! Срок действия рецепта составляет 30 дней со дня выписки.

Все, что вам нужно это показать рецепт работнику аптеки. Вам предложат препараты с нужным веществом. За некоторые лекарства нужно доплачивать, однако потраченные деньги вам возместит НСЗУ.

Как найти нужную аптеку

Сделать это можно несколькими способами:

через дашборд на сайте НСЗУ. На 2 странице в меню слева выберите ваш населенный пункт и нужное направление программы

позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77

через чат-бот "Спитай Гриця"

Что такое диабет II типа?

Диабет II типа - это хроническое заболевание, которое прогрессирует и возникает из-за неэффективного использования инсулина организмом. Этот тип диабета еще называют инсулинонезависимым.

При сахарном диабете II типа ваше тело не может эффективно использовать инсулин для доставки глюкозы в клетки. Болезнь может развиваться медленно, а симптомы могут быть едва заметны. Среди основных:

постоянный голод

нехватка энергии

усталость

потеря веса

чрезмерная жажда

частое мочеиспускание

сухость во рту

кожный зуд

нечеткое зрение

Однако уровнем сахара в крови можно управлять, если вести соответствующий образ жизни.