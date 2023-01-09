За шаг до диабета: как распознать опасное состояние по симптомам

Предотвратить развитие диабета можно, если обратить внимание на симптомы, изменения в анализах и принять меры.

По данным ВОЗ, количество заболевших диабетом увеличилось вдвое за последние 40 лет. К сожалению, для этого заболевания нет возрастных ограничений, и оно одинаково поражает как взрослых, так и детей.

Что такое предиабет, как он проявляется и что можно сделать, чтобы уберечься от страшной болезни, рассказала эндокринолог Дина Крылова для " Бережи себе ".

Что такое предиабет

Это состояние, когда у человека есть повышенный уровень сахара в крови, но он ниже рекомендованного порога для диагностики диабета. Термин "предиабет" не является полноценным диагнозом и в медицине вместо него используют "нарушение гликемии натощак" и "нарушение толерантности к углеводам".

По нормам МОЗ норма сахара в крови из вены составляет до 6,0 ммоль/л. Если показатель колеблется от 6,1 до 7 ммоль/л, то врач диагностирует нарушение гликемии натощак.

Если показатель находится в пределах от 7,8 до 11,1 ммоль/л при измерении сахара после еды, то это говорит о толерантности к углеводам.

По данным Американской диабетической ассоциации (нормы которой признаны на международном уровне), предиабет диагностируют, когда сахар натощак составляет от 5,6 ммоль/л. Однако заболевание не диагностируют только по одному показателю.

Почему возникает предиабет

На уровень сахара в крови влияет много факторов. Это может быть неправильный образ жизни, в том числе несбалансированное питание, низкая физическая активность, дефицит сна.

Также к этому заболеванию предрасположены те, у кого есть риск передачи наследственности - у близких родственников был диагностирован диабет.

А еще:

Сопутствующие заболеваний (эндокринные, сердечно-сосудистые и т.д)

Прием некоторых медикаментов

Стресс

На какие признаки нужно обратить особое внимание

Чувствуете голод и жажду больше обычного

Частые походы в туалет

Избыточный вес и ожирение

Чувствуете, что ваша производительность упала

Раны заживают намного медленнее

Обычно симптомы предиабета не особо выражены и на них не обращают внимания, а изменения в состоянии здоровья случайно обнаруживают в анализе крови на сахар при профилактическом обследовании. Или же при лечении совсем другого заболевания.

Как избежать развития диабета

Самый главный шаг - изменение образа жизни. Понадобится сбалансированное питание, ежедневная физическая активность, нормализация сна и отказ от вредных привычек - алкоголя и курения.

При обнаружении предиабета обычно корректировки образа жизни достаточно, чтобы остановить развитие болезни. Иногда врач может назначить дополнительны препараты.