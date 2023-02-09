UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці можуть отримати безкоштовні ліки проти діабету II типу: як це зробити

Як отримати безкоштовні ліки проти діабету (фото: pixabay.com)
Автор: Юлія Гаюк

Станом на 2021 рік в Україні проживає понад 2 000 000 діабетиків. Для підтримки рівня цукру в крові потрібні відповідні препарати, і отримати їх можуть безкоштовно всі, хто потребує.

Про це повідомляють у Telegram-каналі НСЗУ.

Як отримувати ліки безкоштовно

Щоб почати отримувати ліки безоплатно, потрібно насамперед звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. Декларація на час воєнного стану не обов'язкова.

Тому ви можете звернутися до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра в медичному закладі, який має договір із НСЗУ.

Лікар випише вам електронний або паперовий рецепт на основі обстежень та діагнозу. У рецепті фахівець обов'язково вкаже міжнародну непатентовану назву препарату.

З цим рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Звертайте увагу, щоб аптека мала наліпку "Доступні ліки". Це свідчить про те, що аптека має договір із НСЗУ та зможе надати вам ліки безкоштовно.

Важливо! Термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.

Усе, що вам потрібно, це показати рецепт працівнику аптеки. Вам запропонують наявні препарати з потрібною речовиною. За деякі ліки потрібно доплачувати, проте витрачені гроші вам відшкодує НСЗУ.

Як знайти потрібну аптеку

Зробити це можна кількома способами:

  • через дашборд на сайті НСЗУ. На 2 сторінці в меню зліва оберіть ваш населений пункт та потрібний напрямок програми
  • зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77
  • через чат-бот "Спитай Гриця"

Що таке діабет II типу?

Діабет II типу - це хронічне захворювання, яке прогресує та виникає через неефективне використання інсуліну організмом. Цей тип діабету ще називають інсулінонезалежним.

При цукровому діабеті II типу ваше тіло не може ефективно використовувати інсулін для доставлення глюкози у клітини. Хвороба може розвиватися повільно, а симптоми можуть бути ледь помітними. Серед основних:

  • постійний голод
  • нестача енергії
  • втома
  • втрата ваги
  • надмірна спрага
  • часте сечовипускання
  • сухість у роті
  • свербіж шкіри
  • нечіткий зір

Проте рівнем цукру в крові можна управляти, якщо вести відповідний спосіб життя.

Раніше ми розповідали, які фрукти не варто вживати людям із цукровим діабетом.

Читайте також, як розпізнати діабет за найпершими ознаками.

Читайте РБК-Україна в Google News
бесплатные услуги