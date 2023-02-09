Українці можуть отримати безкоштовні ліки проти діабету II типу: як це зробити

Як отримувати ліки безкоштовно

Щоб почати отримувати ліки безоплатно, потрібно насамперед звернутися до лікаря первинної медичної допомоги. Декларація на час воєнного стану не обов'язкова.

Тому ви можете звернутися до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра в медичному закладі, який має договір із НСЗУ.

Лікар випише вам електронний або паперовий рецепт на основі обстежень та діагнозу. У рецепті фахівець обов'язково вкаже міжнародну непатентовану назву препарату.

З цим рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Звертайте увагу, щоб аптека мала наліпку "Доступні ліки". Це свідчить про те, що аптека має договір із НСЗУ та зможе надати вам ліки безкоштовно.

Важливо! Термін дії рецепта становить 30 днів з дати виписування.

Усе, що вам потрібно, це показати рецепт працівнику аптеки. Вам запропонують наявні препарати з потрібною речовиною. За деякі ліки потрібно доплачувати, проте витрачені гроші вам відшкодує НСЗУ.

Як знайти потрібну аптеку

Зробити це можна кількома способами:

через дашборд на сайті НСЗУ. На 2 сторінці в меню зліва оберіть ваш населений пункт та потрібний напрямок програми

зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77

через чат-бот "Спитай Гриця"

Що таке діабет II типу?

Діабет II типу - це хронічне захворювання, яке прогресує та виникає через неефективне використання інсуліну організмом. Цей тип діабету ще називають інсулінонезалежним.

При цукровому діабеті II типу ваше тіло не може ефективно використовувати інсулін для доставлення глюкози у клітини. Хвороба може розвиватися повільно, а симптоми можуть бути ледь помітними. Серед основних:

постійний голод

нестача енергії

втома

втрата ваги

надмірна спрага

часте сечовипускання

сухість у роті

свербіж шкіри

нечіткий зір

Проте рівнем цукру в крові можна управляти, якщо вести відповідний спосіб життя.